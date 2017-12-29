В некоторых городах Перу произошли столкновения между протестующими против помилования бывшего президента страны Альберто Фухимори и правоохранителями. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает

"В столице страны городе Лима протестующие скандировали "Фухимори никогда снова" и прошли маршем в главный суд страны. Кроме того, они пытались пройти в клинику "Сентенарио" в районе Пуэбло-Либре, где Фухимори находится из-за проблем с давлением. В других крупных городах Перу - Арекипе, Трухильо и Чиклайо - между протестующими и полицией произошли столкновения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что прежний президент Перу Альберто Фухимори, который отбывает тюремное наказание за коррупцию и нарушения прав человека, перевезен 23 декабря вечером в больнице в связи с ухудшением состояния здоровья.

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