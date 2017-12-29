Тысячи берлинцев отметят приход нового года у Бранденбургских ворот. На время празднования на площади усилят меры безопасности, в частности, запретят проносить рюкзаки и алкоголь. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Жители Берлина встречают Новый год у Бранденбургских ворот Фото: ЕРА Тысячи берлинцев отметят приход нового года у Бранденбургских ворот. На время празднования на площади усилят меры безопасности, в частности, запретят проносить рюкзаки и алкоголь."Зона безопасности" будет обустроена на улице Эбертштрассе, прилегающей к Бранденбургским воротам. В случае, если женщины все же столкнутся с домогательствами, им на помощь придут сотрудники Немецкого Красного Креста.Решение было принято спустя два года после того, как в Кельне в ночь на 1 января 2016 года на вокзальной площади города около 1000 мужчин, сформировав небольшие группы, нападали на женщин, угрожали им, грабили и домогались в крайне агрессивной форме. По данным немецких СМИ, нападавшие были "арабской либо североафриканской внешности".После нападений в городе прошли протесты с требованиями к канцлеру Германии Ангеле Меркель принять необходимые меры, чтобы виновные в преступлениях были наказаны. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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