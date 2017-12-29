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В Берлине во время празднования Нового года обустроят "безопасною зону" для женщин
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29.12.2017 15:48
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Тысячи берлинцев отметят приход нового года у Бранденбургских
ворот. На время празднования на площади усилят меры безопасности, в
частности, запретят проносить рюкзаки и алкоголь. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Жители Берлина встречают
Новый год у Бранденбургских ворот Фото: ЕРА Тысячи берлинцев
отметят приход нового года у Бранденбургских ворот. На время
празднования на площади усилят меры безопасности, в частности,
запретят проносить рюкзаки и алкоголь."Зона безопасности" будет
обустроена на улице Эбертштрассе, прилегающей к
Бранденбургским воротам. В случае, если женщины все же столкнутся с
домогательствами, им на помощь придут сотрудники Немецкого Красного
Креста.Решение было принято спустя два года после того, как в
Кельне в ночь на 1 января 2016 года на вокзальной площади города
около 1000 мужчин, сформировав небольшие
группы, нападали на женщин, угрожали им, грабили и
домогались в крайне агрессивной форме. По данным немецких СМИ,
нападавшие были "арабской либо североафриканской внешности".После
нападений в городе прошли протесты с требованиями к
канцлеру Германии Ангеле Меркель принять необходимые меры, чтобы
виновные в преступлениях были наказаны.
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