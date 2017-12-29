|Трамп о расследовании вмешательства РФ в выборы: Это выставляет США в плохом свете
|29.12.2017 15:52
|
Расследование вмешательства России в президентские выборы выставляет Соединенные Штаты Америки в плохом свете. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью изданию The New York Times.
"Я думаю, что это плохо для страны, это выставляет ее в плохом свете, и чем скорее это закончится, тем будет для страны лучше", - заявил глава американского государства.
При этом он подчеркнул, что с Россией сотрудничали демократы, а не республиканцы, и отверг все обвинения в сотрудничестве с российскими властями.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что нынешнее состояние отношений Вашингтона и Москвы является главным разочарование 2017 года.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Поделитесь статьей с друзьями