Расследование вмешательства России в президентские выборы выставляет Соединенные Штаты Америки в плохом свете. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью изданию The New York Times .

"Я думаю, что это плохо для страны, это выставляет ее в плохом свете, и чем скорее это закончится, тем будет для страны лучше", - заявил глава американского государства.

При этом он подчеркнул, что с Россией сотрудничали демократы, а не республиканцы, и отверг все обвинения в сотрудничестве с российскими властями.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что нынешнее состояние отношений Вашингтона и Москвы является главным разочарование 2017 года.

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