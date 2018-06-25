|Имеют необычную конструкцию - Volkswagen запатентовал новый тип кресел
|25.06.2018 21:17
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AG зарегистрировал патент на новый тип автомобильных кресел.
Главная особенность новинки - развитый подголовник, интегрированный со спинкой, передает со ссылкой на .
"Они имеют необычную конструкцию и очень развитый подголовник, который "занимает" голову водителя или пассажира с двух сторон", - говорится в сообщении.
Сиденья представлены как в индивидуальном одноместном варианте, так и в виде двухместного диванчика.
Внешне они напоминают кресла в сидячих вагонах некоторых поездов или гоночные кресла нового поколения с боковой защитой головы.
Американская компания запатентовала автомобиль-трансформер.
Это - автомобиль со встроенным электрическим мотоциклом. Компаиня назвала его "мультимодальным пассажирским транспортом".
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