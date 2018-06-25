AG зарегистрировал патент на новый тип автомобильных кресел.

Главная особенность новинки - развитый подголовник, интегрированный со спинкой, передает со ссылкой на .

"Они имеют необычную конструкцию и очень развитый подголовник, который "занимает" голову водителя или пассажира с двух сторон", - говорится в сообщении.

Сиденья представлены как в индивидуальном одноместном варианте, так и в виде двухместного диванчика.

Внешне они напоминают кресла в сидячих вагонах некоторых поездов или гоночные кресла нового поколения с боковой защитой головы.

Американская компания запатентовала автомобиль-трансформер.

Это - автомобиль со встроенным электрическим мотоциклом. Компаиня назвала его "мультимодальным пассажирским транспортом".

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