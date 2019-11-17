Об этом он сказал в интервью BBС.

"Переговоры - это хорошо, прекращение огня - это очень хорошо. Сдавать интересы Украины - это плохо. Отдать всю нашу независимость ради того, чтобы вернуть Донбасс и чтобы в "ДНР" превратилась вся Украина - это плохо, этого делать нельзя. Я надеюсь, наше руководство этого не сделает, а народ ему не даст", - сказал он.

По мнению режиссера, президент России Владимир Путин хочет накинуть Донбасс на шею Украине, как ошейник "и дергать его, чтобы сделать из Украины этакую домашнюю, послушную собаку".

"Попытка вернуть Донбасс на условиях Путина, чтобы де-факто ничего не изменилось: будут сепаратисты, российские войска и контроль территории без контроля Украины над границей. Де-юре это уже будет якобы Украина. Поднимут украинские флаги, будут считать, что это часть Украины, которую она не будет контролировать. Соответственно, можно снимать санкции с России, говорить, что Россия все выполнила, все хорошо, но Украина на это не идет. Хотя переговоры ведутся, ничего плохого в этом нет. Потому что переговоры - это лучше, чем война. Если Зеленскому удастся вернуть наших пленных и прекратить боевые действия, я скажу, что у нас самый лучший президент, потому что это действительно важная задача. Если он это сделает - будет очень хорошо. А успех интеграции Донбасса при власти Путина - ну, это невозможно. Так не будет", - отметил Сенцов.

Сенцов также считает, что вернуть Крым при власти Путина невозможно.

"Он будет держаться обеими руками, это для него важно, краеугольный вопрос всей его современной политики", - добавил режиссер.

Однако, по его мнению, Украина имеет шанс вернуть Донбасс и Крым, когда Путин уже не будет у власти.

"Он может когда-то уйти в отставку. В это я, конечно, не верю, но его могут сместить преемники. Его может смести российская революция, если она, дай Бог, произойдет. Он может просто физически умереть, и будет смена власти, и в России произойдут изменения", - сказал Сенцов.

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