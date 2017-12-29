|Экс-тренер "Милана" возглавил испанскую "Севилью"
|29.12.2017 15:55
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Итальянский специалист Винченцо Монтелла возглавил клуб испанской Примеры "Севилью", сообщает со ссылкой на сайт андалузцев.
Стороны согласовали условия контракта по которым учитель будет работать до июня 2019-му году.
Итальянец сменит на посту Эдуардо Бериццо, который ранее был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов коллектива.
Стоит отметить, что Монтелла работал тренером "Катании", "Фиорентины", "Сампдории" и "Милана". Именно "россонери" освободили Монтелла осенью этого года.
Добавим, что "Севилья" сейчас на 5-м месте в Примеры с 29 очками.
Напомним, Гаттузо изменил Монтелла на посту главного тренера "Милана".
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