Глава фракции Верховной Рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия - гражданин США
17.11.2019 15:08
Глава фракции партии Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия имеет статус US Person – этот термин используется Соединенными Штатами применительно к:
1. Гражданину США 2. Иностранцу, законно принятому на постоянное жительство 3. Компании, которая зарегистрирована в США
Статус US Person Давид Арахамия получил в связи с тем, что его компания TemplateMonster имела американскую юрисдикцию: партнёр Арахамии был гражданином США.
Ещё одним фактом, который подтверждает факт наличия американского гражданства Давида Арахамии является судебный процесс, в котором Microsoft в 2010м году обвинила TemplateMonster в нарушении авторских прав и предъявила иск на сумму $110 млн, в обеспечение прав истца был наложен судебный арест на все счета, автомобили и недвижимое имущество Давида Арахамии и его партнёров в США.
Суд закончился мировым соглашением и уплатой судебных издержек в размере $2,5 млн в адрес Microsoft. Позже маркетплейс TemplateMonster был продан частному американскому инвестфонду, после 7 лет работы по контракту Давид Арахамия вышел из руководства компании.
Есть достоверная информация о том, что Давид Арахамия имеет водительское удостоверение в США, полученное на имя David Broun, и паспорт гражданина США, который был выдан на имя David Arakhamiya.
Первым о двойном гражданстве Давида Арахамии заявил телеграм-канал Тёмный Рыцарь.
Похоже, что на следующей неделе нас ожидает самый громкий политический скандал в Украине: глава фракции Слуга народа – гражданин США.