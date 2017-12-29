Фигурант дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин получил за организацию титушек в 2014 году $20 тыс., однако раздал людям только по 1 тыс. грн, в чем "раскаивается". Об этом говорится в тексте приговора Шевченковского районного суда Киева от 22 декабря 2017 года. Крысин (справа) признал вину в хулиганстве Фото: hromadske.ua 22 декабря Шевченковский районный суд Киева признал Крысина виновным в хулиганстве. Фигуранта дела об убийстве приговорили к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года. Согласно тексту приговора, суд установил, что 17 февраля 2014 года Крысин "получил заказ от неустановленного лица за денежное вознаграждение принять участие в препятствовании участникам мирных акций, проходивших на Майдане Незалежности в Киеве, которое заключалось в привлечении гражданских лиц (так называемых "титушек") для предотвращения их свободному перемещению в центральной части города Киева".Крысин обязался найти людей."18.02.2014 года около 14.00 обвиняемый… по предварительной договоренности встретился с неустановленным лицом в офисе последнего… и получил от последнего намек по недопущению 18.02.2014 года возможности свободного перемещения митингующих со стороны Майдана Незалежности в сторону Львовской площади. При этом неустановленное лицо отметило, что привлеченные ОСОБА_6 (Крысиным. – ) гражданские лица должны помешать свободному перемещению митингующих на перекрестке улиц Владимирской и Большой Житомирской в городе Киеве. В этот же день… обвиняемый ОСОБА_6 и другие неустановленные лица, примерно в 22. 00 собрались у памятника Богдана Хмельницкого на Софийской площади в Киеве, где обвиняемый получил от неустановленного лица деревянную биту для применения ее в отношении мирных протестующих, которые будут идти со стороны Михайловской площади в Киеве в сторону Львовской площади Киева", – сказано в тесте судебного решения.Отмечается, что Крысин "не был осведомлен о намерениях других участников собрания о применении ими в отношении протестующих огнестрельного оружия, а имел целью лишь выполнить указания неустановленных лиц по недопущению протестующих в центральной части города Киева".В тексте судебного решения указано, что 18 февраля 2014 года в 23.57 к перекрестку улиц Владимирской и Большой Житомирской в Киеве подъехал автомобиль "Шкода Октавия", из которого журналист "Вестей" Веремий начал съемку на мобильный телефон."Желая не дать зафиксировать их противоправные действия, неустановленные следствием лица из хулиганских побуждений решили остановить автомобиль и беспричинно причинить телесные повреждения лицам, которые находились в автомобиле, чтобы последние не могли зафиксировать их действия. С этой целью, один из неустановленных следствием лиц бросил светошумовую гранату под автомобиль, от взрыва которой была вызвана его остановка и повреждениа. Сразу после него другие неустановленные лица, действуя умышленно, с целью умышленного повреждения имущества, а именно, автомобиля "Шкода Октавия"… применяя деревянные дубинки, палки, демонстрируя огнестрельное оружие и угрожая его использованием… начали повреждать указанный автомобиль, нанося удары по стеклу и кузову, в результате чего были вызваны повреждения с четырех сторон кузова ударного типа и пулевые повреждения в панели пола и потолка… При этом, обвиняемый, вместе с другими неустановленными следствием лицами, проявляя явное неуважение к обществу, пренебрегая общечеловеческими правилами общежития и нормам морали, используя малозначительный повод – видеосъемку, которую проводил… на свой мобильный телефон, без видимых на то причин, по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, то есть, из хулиганских побуждений, нанес множественные удары деревянной дубинкой (битой) ЛИЦО_9 (Веремию. – ) по туловищу и ногам", – сказано в тексте приговора.Отмечается, что от причиненных Крысиным и другими "титушками" ударов Веремий упал, получив такие телесные повреждения: "рана в области правой брови и правой теменной области, кровоизлияния в кожу и мягкие ткани правого надлопаточного и лопаточного участков, в правой поясничной области, ссадины в области правой кисти, правой голени, и коленных суставов".После этого, согласно тексту, Крысин и "титушки" "покинули место совершения преступления".Отмечается, что около 00. 04 Веремий "встал и попытался убежать от нападавших"."Увидев это, неустановленное лицо, без предварительной договоренности с обвиняемым… выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия" в Веремия, "причинив ему огнестрельное ранение, от которого тот потерял сознание". 19 февраля Веремий был доставлен в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где от полученного огнестрельного ранения скончался."В судебном заседании обвиняемый… свою вину в инкриминируемом ему уголовном правонарушении признал полностью", – сказано в приговоре.Крысин сообщил суду, что "у него было свое охранное агентство, и у него было много знакомых"."17 февраля 2014 года ему позвонил ранее ему знакомый… и просил найти 200-300 человек для охраны общественного порядка в правительственном квартале, однако он нашел лишь около 15 человек. 18.02.2014 года в вечернее время он вместе с найденными им лицами собрались на Софийской площади в Киеве, там находилось около 200 человек… Им всем выдали биты, и они пошли на перекресток улиц Большая Житомирская и Владимирская. Впоследствии началась стрельба, взрывались светошумовые гранаты. Обвиняемый не стрелял, оружия у него не было. Впоследствии он увидел, как подъехал автомобиль марки "Шкода" серого цвета, из которого кто-то бросил гранаты, и автомобиль поехал. Через некоторое время снова подъехал автомобиль "Шкода" серого цвета, этот автомобиль остановили, поскольку считали, что это именно тот автомобиль, из которого в их сторону бросали гранаты. Когда автомобиль остановился, окружающие начали бить автомобиль. Люди, которые находились в автомобиле, начали убегать, обвиняемый побежал за одним из пассажиров, а когда догнал его, нанес несколько ударов палкой по нижней части спины, и несколько ударов руками, и сказал другим людям не трогать его", – сказано в тексте решения.Отмечается, что, как выяснилось позже, это был Веремий. "После этого в ЛИЦО_9 (Веремия. – ) выстрелило из пистолета ЛИЦО_14"."За охрану общественного порядка... заплатил обвиняемому 20 тыс. долларов США, а последний в дальнейшем раздал людям, которых нашел,... по 1000 грн. В содеянном раскаивается. Кроме полного признания своей вины… его вина в совершении инкриминируемого ему уголовного преступления доказана показаниями потерпевших, свидетелей, предоставленным сторонами уголовного производства письменными доказательствами", – добавили в суде.Журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий был убит во время Революции достоинства – в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Он возвращался домой с работы на такси. Автомобиль остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать их.Слишком мягкий приговор Крысину вызвал возмущение в украинском обществе. 25 декабря на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция с требованием справедливого приговора Крысину. 28 декабря Генпрокуратура подала апелляцию на условный срок Крысину. 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