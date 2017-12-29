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Фигурант дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин
получил за организацию титушек в 2014 году $20 тыс., однако раздал
людям только по 1 тыс. грн, в чем "раскаивается". Об этом говорится
в тексте приговора Шевченковского районного суда Киева от 22
декабря 2017 года. Крысин (справа) признал вину в хулиганстве Фото:
hromadske.ua 22 декабря Шевченковский районный суд Киева
признал Крысина виновным в хулиганстве. Фигуранта дела об
убийстве приговорили к четырем годам лишения свободы с
испытательным сроком в два года. Согласно тексту приговора,
суд установил, что 17 февраля 2014 года Крысин "получил заказ
от неустановленного лица за денежное вознаграждение принять участие
в препятствовании участникам мирных акций, проходивших на Майдане
Незалежности в Киеве, которое заключалось в привлечении гражданских
лиц (так называемых "титушек") для предотвращения их свободному
перемещению в центральной части города Киева".Крысин обязался найти
людей."18.02.2014 года около 14.00 обвиняемый… по предварительной
договоренности встретился с неустановленным лицом в офисе
последнего… и получил от последнего намек по недопущению 18.02.2014
года возможности свободного перемещения митингующих со стороны
Майдана Незалежности в сторону Львовской площади. При этом
неустановленное лицо отметило, что привлеченные ОСОБА_6
(Крысиным. – ) гражданские лица должны помешать
свободному перемещению митингующих на перекрестке улиц Владимирской
и Большой Житомирской в городе Киеве. В этот же день… обвиняемый
ОСОБА_6 и другие неустановленные лица, примерно в 22. 00 собрались
у памятника Богдана Хмельницкого на Софийской площади в Киеве, где
обвиняемый получил от неустановленного лица деревянную биту для
применения ее в отношении мирных протестующих, которые будут идти
со стороны Михайловской площади в Киеве в сторону Львовской площади
Киева", – сказано в тесте судебного решения.Отмечается, что
Крысин "не был осведомлен о намерениях других участников собрания о
применении ими в отношении протестующих огнестрельного оружия, а
имел целью лишь выполнить указания неустановленных лиц по
недопущению протестующих в центральной части города Киева".В тексте
судебного решения указано, что 18 февраля 2014 года в 23.57 к
перекрестку улиц Владимирской и Большой Житомирской в Киеве
подъехал автомобиль "Шкода Октавия", из которого журналист "Вестей"
Веремий начал съемку на мобильный телефон."Желая не дать
зафиксировать их противоправные действия, неустановленные
следствием лица из хулиганских побуждений решили остановить
автомобиль и беспричинно причинить телесные повреждения лицам,
которые находились в автомобиле, чтобы последние не могли
зафиксировать их действия. С этой целью, один из неустановленных
следствием лиц бросил светошумовую гранату под автомобиль, от
взрыва которой была вызвана его остановка и повреждениа. Сразу
после него другие неустановленные лица, действуя умышленно, с целью
умышленного повреждения имущества, а именно, автомобиля "Шкода
Октавия"… применяя деревянные дубинки, палки, демонстрируя
огнестрельное оружие и угрожая его использованием… начали
повреждать указанный автомобиль, нанося удары по стеклу и кузову, в
результате чего были вызваны повреждения с четырех сторон кузова
ударного типа и пулевые повреждения в панели пола и потолка… При
этом, обвиняемый, вместе с другими неустановленными следствием
лицами, проявляя явное неуважение к обществу, пренебрегая
общечеловеческими правилами общежития и нормам морали, используя
малозначительный повод – видеосъемку, которую проводил… на
свой мобильный телефон, без видимых на то причин, по мотивам явного
неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, то
есть, из хулиганских побуждений, нанес множественные удары
деревянной дубинкой (битой) ЛИЦО_9 (Веремию. – ) по
туловищу и ногам", – сказано в тексте приговора.Отмечается,
что от причиненных Крысиным и другими "титушками" ударов Веремий
упал, получив такие телесные повреждения: "рана в области правой
брови и правой теменной области, кровоизлияния в кожу и мягкие
ткани правого надлопаточного и лопаточного участков, в правой
поясничной области, ссадины в области правой кисти, правой голени,
и коленных суставов".После этого, согласно тексту, Крысин и
"титушки" "покинули место совершения преступления".Отмечается, что
около 00. 04 Веремий "встал и попытался убежать от
нападавших"."Увидев это, неустановленное лицо, без предварительной
договоренности с обвиняемым… выстрелил из неустановленного
огнестрельного оружия" в Веремия, "причинив ему огнестрельное
ранение, от которого тот потерял сознание". 19 февраля Веремий был
доставлен в Киевскую городскую клиническую больницу скорой
медицинской помощи, где от полученного огнестрельного ранения
скончался."В судебном заседании обвиняемый… свою вину в
инкриминируемом ему уголовном правонарушении признал
полностью", – сказано в приговоре.Крысин сообщил суду, что "у
него было свое охранное агентство, и у него было много
знакомых"."17 февраля 2014 года ему позвонил ранее ему знакомый… и
просил найти 200-300 человек для охраны общественного порядка в
правительственном квартале, однако он нашел лишь около 15 человек.
18.02.2014 года в вечернее время он вместе с найденными им лицами
собрались на Софийской площади в Киеве, там находилось около 200
человек… Им всем выдали биты, и они пошли на перекресток улиц
Большая Житомирская и Владимирская. Впоследствии началась стрельба,
взрывались светошумовые гранаты. Обвиняемый не стрелял, оружия у
него не было. Впоследствии он увидел, как подъехал автомобиль марки
"Шкода" серого цвета, из которого кто-то бросил гранаты, и
автомобиль поехал. Через некоторое время снова подъехал автомобиль
"Шкода" серого цвета, этот автомобиль остановили, поскольку
считали, что это именно тот автомобиль, из которого в их сторону
бросали гранаты. Когда автомобиль остановился, окружающие начали
бить автомобиль. Люди, которые находились в автомобиле, начали
убегать, обвиняемый побежал за одним из пассажиров, а когда догнал
его, нанес несколько ударов палкой по нижней части спины, и
несколько ударов руками, и сказал другим людям не трогать
его", – сказано в тексте решения.Отмечается, что, как
выяснилось позже, это был Веремий. "После этого в ЛИЦО_9
(Веремия. – ) выстрелило из пистолета ЛИЦО_14"."За
охрану общественного порядка... заплатил обвиняемому 20 тыс.
долларов США, а последний в дальнейшем раздал людям, которых
нашел,... по 1000 грн. В содеянном раскаивается. Кроме полного
признания своей вины… его вина в совершении инкриминируемого ему
уголовного преступления доказана показаниями потерпевших,
свидетелей, предоставленным сторонами уголовного производства
письменными доказательствами", – добавили в суде.Журналист
газеты "Вести" Вячеслав Веремий был убит во время Революции
достоинства – в ночь на 19 февраля 2014 года в
центре Киева. Он возвращался домой с работы на такси. Автомобиль
остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать их.Слишком
мягкий приговор Крысину вызвал возмущение в украинском обществе. 25
декабря на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция с
требованием справедливого приговора Крысину. 28
декабря Генпрокуратура подала апелляцию на условный срок
Крысину.
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