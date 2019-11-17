Встреча лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция), по предположению помощника президента РФ Юрия Ушакова, может быть проведена в конце этого года, но точной даты пока нет. Об этом сообщает "Коммерсант" .

"Я думаю, что в этом году вполне будет шанс провести. Я не могу сказать конкретные сроки, потому что они еще пока обсуждаются, но конечно в этом году", — сообщил Ушаков в прямом эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал во время передачи, что проведение саммита "нормандской четверки" не зависит напрямую от принятия закона об особом статусе Донбасса, однако данный аспект будет являться важным событием.

"Нет, прямой здесь взаимосвязи нет, но, непременно, все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они дальше будут себя вести, и то, что они будут делать с этим законом. Потому что закон, конечно, такой краеугольный",— заявил пресс-секретарь.

Напомним, что все члены, кроме России, нормандской четверки согласовали дату саммита в Париже.

По словам Макрона, Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах. Кроме того, стороны обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний разговор во время официального визита президента Французской Республики в Украину.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса нужно принять до конца 2019 года.

Об этом он сказал в интервью изданию "Фокус".

"Закон об особом статусе Донбасса нужно будет принять до Нового года, поскольку нынешний действует до конца 2019-го", - сказал он.

Кроме этого, председатель Рады считает, что нереально за полтора месяца принять пакет законов о народовластии, часть из которых потребует изменений в Конституцию, а затем провести всеукраинский референдум по Донбассу.

При этом он подчеркнул, что в парламенте работают над отдельными законопроектами о всеукраинском референдуме, местных референдумах, реколлах (отзывах депутатов) и народном вето на законы, принимаемые Радой.

Разумков заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса депутаты напишут вместе с общественностью.

Работа над особым статусом Донбасса начнется после нормандского саммита

Верховная рада начнет работу над вопросом особого статуса Донбасса только после встречи в нормандском формате. Об этом также заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в інтевью журналу "Фокус".

По словам Разумкова, вопрос особого статуса Донбасса будет зависеть от результатов саммита в нормандском формате. Он добавил, что работа над законопроектом об особом статусе начнется сразу после саммита.

"Чтобы сказать, что придется менять в существующем законе, нужно понимать, какой результат мы получим от предстоящей встречи глав государств в нормандском формате. Когда она состоится, ВР начнет готовить законопроект. И это точно не будет происходить за закрытыми дверями. Пока же рассуждения о том, каким будет новый документ, - это гадание на кофейной гуще", - пояснил глава парламента.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла в проведении встречи в нормандском формате, пока украинские власти не продлят действие закона об особом статусе Донбасса.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также сообщал, что разработка законопроекта об особом статусе Донбасса начнется только после встречи в нормандском формате. Он подчеркивал, что сейчас не существует даже проекта закона.

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