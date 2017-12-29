Украинское правительство вводит антидемпинговые пошлины на импорт российских арматуры и катанки, их размер будет равен 15,21%. Срок действия пошлин - пять лет. Данное решение Межведомственной комиссии по международной торговле было обнародовано в " Урядовом курьере ".

Известно, что, в соответствии с результатами антидемпингового расследования относительно арматуры и катанки, импортированных из Российской Федерации, комиссией было принято решение по введению пошлин.

"Окончательные антидемпинговые меры применяются путем введения взимания окончательной антидемпинговой пошлины в отношении импорта в Украину товара… (арматуры и катанки, - ред.) из Российской Федерации в размере 15,21%", - отмечает издание.

Подчеркивается, что соответствующее решение вступит в действие спустя 60 дней со дня обнародования. Комиссией было установлено, что в 2014-2016 годах из-за демпинга при поставках российской арматуры и катанки сократились объемы производства, а также снизилась загрузка производственных мощностей на внутреннем рынке Украины.

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