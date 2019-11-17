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В Иране отключили мобильную связь и интернет на фоне протестов
17.11.2019 15:53
Протесты в Иране - в стране отключили интернет и мобильную связь
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Теги:
мир
события
украина
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