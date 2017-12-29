Los Angeles Times рассказывает о том, как политики из разных стран отреагировали на решение США обеспечить Украину оборонительным оружием

Администрация президента США согласилась предоставить Киеву противотанковые ракеты Javelin для защиты от возможного наступления пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Накануне Госдеп США одобрил продажу лёгкого вооружения и стрелкового оружия, информирует svodka.net.

Решение предоставить Украине оборонительное оружие открывает Киеву новые возможности в противостоянии с Кремлём. Однако эта помощь заставляет нервничать некоторых западных политиков, которые боятся эскалации конфликта, и возмущает россиян.

Реакция

Некоторые американские чиновники и европейские политики опасаются, что решение предоставить оружие Украине может разозлить Кремль. С ними категорически не согласен специальный представитель президента США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет Los Angeles Times. Недавно он заявил, что Украине необходимо предоставить оборонительное оружие, так как в войне на востоке страны, разразившейся после захвата Крыма Россией и её поддержки вооружённых сепаратистов, погибло более 10 тыс. украинцев.

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Киев уверяет, что противотанковые ракеты Javelin будут использованы исключительно в целях обороны и ни о какой эскалации конфликта речи идти не может. «Американское оружие в руках украинских воинов — не для наступления, а для эффективной самообороны. Это трансатлантическая прививка от русского вируса агрессии», — написал на своей странице в Facebook президент Украины Пётр Порошенко. Об этом же говорит и представитель Госдепа США Хизер Нойерт. «Помощь США носит исключительно оборонительный характер. Мы всегда говорили, что Украина суверенная страна и имеет право защищаться», — цитирует Нойерт Los Angeles Times.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон решение США восприняли спокойно, но призвали соблюдать постоянно нарушаемое требование минских соглашений о прекращении огня. «Альтернативы исключительно мирному решению конфликта нет», — говорится в совместном заявлении Меркель и Макрона.

Россия, которая официально отрицает поддержку сепаратистов на востоке Украины, предсказуемо назвала опасным решение США, заявив, что Вашингтон выступает соучастником разжигания войны. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в своих высказываниях пошёл ещё дальше. Он считает, что Вашингтон ведёт русофобскую политику и собирается вооружить украинских «фашистов». «Оружие США способно привести к новым жертвам в соседней стране, и мы не можем оставаться равнодушными к этому», — сказал Рябков.

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Единственное препятствие

Сумма военной помощи Украине, которую одобрил в 2017 году конгресс США, составляет $500 млн, но некоторые лидеры конгресса, в том числе сенатор Джон Маккейн, призывали администрацию Трампа также предоставить Украине смертоносное оружие. Решение о снабжении противотанковыми ракетами Маккейн называет мощным сигналом, свидетельствующим, что США будут поддерживать своих союзников и партнёров, которые борются за защиту суверенитета и территориальной целостности. «Предоставление оборонительного оружия Киеву не противоречит миру в Украине, поскольку такой шаг необходим для его достижения», — говорит Маккейн.

Хотя Дональд Трамп стремится улучшить отношения с Москвой, его власть продолжает рассматривать набег России в Украину как главную причину напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Москвой. «Это единственное и самое сложное препятствие для нас, чтобы нормализировать отношения с Россией, чего мы хотели бы достичь», — заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Los Angeles Times напоминает, что во время предвыборной кампании Трампа в 2016 году из программы Республиканской партии был изъят пункт о необходимости вооружения Украины, который долгое время был популярной позицией республиканцев. Возможно, это связано с тем, что руководителем кампании являлся Пол Манафорт, который работал с пророссийскими политиками в Украине, в том числе с беглым президентом Виктором Януковичем. В октябре 2017 года Федеральное большое жюри обвинило Манафорта и его заместителя Ричарда Гейтса в мошенничестве и отмывании денег, полученных за работу в Украине. Оба отрицают свою вину.

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