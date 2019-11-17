Александр Лукашенко сказал, что не собирается «держаться за кресло посиневшими пальцами». Но в президентских выборах участвовать будет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что будет баллотироваться на выборах главы страны, которые пройдут летом 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Лукашенко отметил, что не собирается «держаться за кресло посиневшими пальцами», если его не поддержит народ.

Он сообщил, что к выборам президента не планируется менять конституцию Белоруссии. «Глупо было бы с моей стороны заявить, что мы к президентским выборам сменим конституцию», — заявил Лукашенко (цитата по ТАСС). При этом он добавил, что ему уже представили «элементы новой конституции».

В апреле этого года Лукашенко обратился к Национальному собранию и сообщил о подготовке поправок в конституцию страны, которые будут предполагать разделение полномочий президента с другими ветвями власти. Он подчеркнул, что не будет менять конституцию под себя.

Александр Лукашенко находится на посту президента Белоруссии с 1994 года, его переизбирали пять раз. Ранее Белоруссии действовало ограничение на количество президентских сроков, оно было снято по результатам всеобщего референдума в 2004 году.

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