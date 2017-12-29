Задержанный Службой безопасности Украины уроженец Луганской области долгое время входил в состав незаконных вооруженных формирований террористов "Рим" и "первая казачья сотня Синельникова", он участвовал в пытках украинских военных, конвоировал пленных на территорию РФ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Боевика задержали, когда он снимал деньги в банкомате Фото: ssu.gov.ua Сотрудники спецслужбы установили, что уроженец Луганской области долгое время входил в состав незаконных вооруженных формирований террористов "Рим" и "первая казачья сотня Синельникова", где был "личным помощником" главарей."Во время досудебного следствия сотрудники СБУ задокументировали, что боевик участвовал в пытках украинских военных, взятых террористами в заложники. Он также по указанию российских кураторов конвоировал пленных на территорию РФ", – говорится в сообщении.По данным спецслужбы, боевик решил оставить ряды незаконных вооруженных группировок и выехать на территорию подконтрольную украинской власти. Мужчина зарегистрировался как вынужденный переселенец для получения социальных выплат от украинского государства. Его задержали, когда он снимал деньги в банкомате.Как пишет пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, задержанному вручено о подозрении в участии в террористической организации и ведении агрессивной войны. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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