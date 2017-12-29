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СБУ в Луганской области задержала экс-боевика, который зарегистрировался как вынужденный переселенец
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29.12.2017 16:04
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Задержанный Службой безопасности Украины уроженец Луганской области
долгое время входил в состав незаконных вооруженных формирований
террористов "Рим" и "первая казачья сотня Синельникова", он
участвовал в пытках украинских военных, конвоировал пленных на
территорию РФ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Боевика задержали, когда он снимал деньги в банкомате Фото:
ssu.gov.ua Сотрудники спецслужбы установили, что уроженец Луганской
области долгое время входил в состав незаконных вооруженных
формирований террористов "Рим" и "первая казачья сотня
Синельникова", где был "личным помощником" главарей."Во время
досудебного следствия сотрудники СБУ задокументировали, что боевик
участвовал в пытках украинских военных, взятых террористами в
заложники. Он также по указанию российских кураторов конвоировал
пленных на территорию РФ", – говорится в сообщении.По данным
спецслужбы, боевик решил оставить ряды незаконных вооруженных
группировок и выехать на территорию подконтрольную украинской
власти. Мужчина зарегистрировался как вынужденный переселенец для
получения социальных выплат от украинского государства. Его
задержали, когда он снимал деньги в банкомате.Как пишет
пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, задержанному вручено
о подозрении в участии в террористической организации и ведении
агрессивной войны.
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