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В Николаевской области произошел пожар в поезде с пассажирами
17.11.2019 16:11
Пожар в Николаевской области - около станции Новокатериновка загорелся поезд Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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