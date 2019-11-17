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В Николаевской области произошел пожар в поезде с пассажирами
17.11.2019 16:11
Пожар в Николаевской области - около станции Новокатериновка загорелся поезд
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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