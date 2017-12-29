…постоянно бубнил, жалуясь на боль в соломенных суставах. Трусливый Лев, наоборот, был бодр и активно искал полевых барыг, которые засели в норках на поле. Он часто ловил такие глюки. Веселая компания уверенно двигалась по дороге реформ. Вот уже показался указатель «До полной ассоциации осталось пятьсот метров». И рядом рекламный баннер: «Путник! Устал? Проголодался? Хочешь взбодриться? Ресторан кетайской кухни «Бао-баб»! Уют, хорошее обслуживание, умеренные цены. Работает фитнесс-консультант».

– Давайте пойдем накатим! – сразу же загорелся Страшилло-Логопед и натурально задымился. Поскольку он страдал дефектами дикции, никто его не понял. Зато плакат все увидели. Железный Гомосек вопросительно посмотрел на Йулли.

– А что я, я как все, – устало сказала девочка, – но пожрать действительно надо.

Пушистый Кицман начал ныть, что, мол, какой может быть нормальный ресторан в такой глуши. И, потом, с собаками туда не пускают, знает он этих жлобов. Йулли посоветовала ему захлопнуть пасть, Железный Гомосек пустился в воспоминания о том, как он, еще будучи из плоти и крови, траванулся селедкой: «Верите или нет: сижу на толчке, пою гимн, а у меня из всех щелей…».

Свистом подозвав Трусливого Льва, гоняющегося за полевыми барыгами, Йулли повела компанию вглубь подозрительно замусоренного леса. Кругом валялись упаковки от использованных презервативов, пустые пластиковые бутылки с непонятными надписями «Бери и соси!», остатки крупного рогатого скота.

– Мы точно в ресторан идем?! – спросил Кицман, обнюхивая какой-то отдельно большой мосол, торчащий прямо посреди тропы.

– Не сцыте, сказочные до… персонажи! – ободрила жывотных Йулли и быстро побежала вперед. Внезапно из незаметно припаркованного возле кучи отходов жизнедеятельности бобров серебристого «Гелендвагена» выскочил страшный громила, весь обросший черной шерстью. Никто даже испортить воздух не успел, как чудовище схватило беззащитную девочку, успевшую засадить каблук в промежность нападающему, и поволокло ее в лес. Трусливый Лев с ревом бросился в прямо противоположном направлении. Обросший обернулся и страшно заорал: «Астанавитесь!». Потом, с...ка, вообще исчез.

– Ну что, защитнички херовы, ветераны АТО, обо...лись?! – иронично спросил у стоящего в мокрых штанах Страшиллы-Логопеда храбрый Кицман, осторожно выбираясь из зарослей густого можжевельника. Или не можжевельника, а, наоборот, крыжовника.

Не важно. Начался срач по поводу того, кто кому Рабинович. Трусливый Лев утверждал, что почти успел загрызть насильника, однако подвернул правую лапу. В качестве доказательства он показал левую лапу, измазанную чем-то подозрительно коричневым. Железный Гомосек старался свернуть разговор в другую сторону, предлагая безотлагательно начать поисково-спасательную операцию: «Вот когда е...ла Васильковская нефтебаза, я не растерялся, взял с собой…». Кицман орал, что не позволит трогать Рабиновича и вообще он идет на разведку, поскольку от таких друзей не будет не то что молока, а даже обыкновенного козла. Он иногда замысловато выражался.

Напялив на морду валяющийся гондон для маскировки, храбрый собак ушел в разведку. Его не было минут тридцать. Вернулся Кицман уже без гондона и очень напуганный. По его словам, Йулли похитил скорый диктатор-людоед, который живет в замке под названием «Межъягодичье». Местные звери называют его «Хонкой» и обходят десятой дорогой. Жрет все подряд: людей, скот, других животных и даже белок. Замок обнесен рвом, вокруг которого колючая проволока под напряжением. Однажды, по словам чудом выжившей белки, бесстрашная девочка Таня полезла туда делать селфи и вернулась вся такая задумчивая, с торчащей откуда-то селфи-палкой. В общем, ужос!

Храбрый Лев предложил устроить возле замка палаточный майдан, поднять зверье на импичмент и предложить людоеду охотно сложить полномочия. По его словам, он сто раз так делал и всегда срабатывало. Страшилло-Логопед залопотал о немедленных поставках «летальных «Джавелинов». По его словам, без «Джавелинов» труба, а если их привезут, то сразу же можно будет… Закончить фразу разговорчивый дефективный не успел. Из леса показалась Йулли с окровавленными руками. Все замолчали. Девочка подошла к компании, задумчиво пнула льва и спросила: «Ну шо, защитнички, думаете, как меня спасти? А ты, Гомосеюшка, что сидишь весь такой раскоряченный?».

– У тебя кровь, Йулли, давай шырнемся, – робко предложил Трусливый Лев, вылизывая ушибленное место.

– А… То не кровь. Кетчуп. Банку об голову разбила, – беспечно махнула рукой девочка. Поняв, что пи...дить их никто не будет, сказочные персонажи наперебой загалдели, расспрашивая девочку о ее чудесном освобождении.

– Короче, он пошел в туалет замазывать йодом разбитые яйца. Я типа все кругом обшмонала – полный бардак. Даже вай-фая нет. Ну, а дальше просто: трусы на голову натянула и пошла на кухню пожрать че-нибудь. Только банку кетчупа нашла. Пришлось ее разбить о голову. Да не мою, а чела. По-своему несчастный мужик. Яиц до смерти боится. И своих, и куриных. Забрала, значит, я у него «Гелик»... – рассказывала девочка, пытаясь привести себя в порядок. Трусливый Лев почтительно насыпал ей отдельно длинную дорожку на блестящей спине Гомосека. Нюхнув, Йулли взбодрилась и задорно крикнула: «Ну че, гоп-компания, погнали? Колеса есть, я возле поворота парканула».

Действительно, возле желтой дороги стоял серебристый «Гелендваген» с госномером «7777». Трусливый Лев попытался сесть за руль, но Йулли на него нехорошо посмотрела. Лев тихонько сел на переднее сиденье, предварительно выкинув оттуда Страшилло-Логопеда. Кицман устроился в багажнике, Железный Гомосек тоже пристроился сзади. Йулли дала по газам, но с дороги раздался чей-то неясный крик. За авто бежал истошно орущий Логопед, делая какие-то знаки.

– Возьмем шепелявого? – игриво спросила Йулли и дала по тормозам. Страшилло был страшно обижен. На уместное замечание Кицмана, что обиженных имеют отдельно изощренным способом, не реагировал. Только бормотал о необходимости остановить агрессию, которая была гибридной, следовательно отдельно страшной. На его гундеж никто особого внимания не обращал. Йулли притопила педаль газа. За окном потянулись поля, где приветливые скакуны улыбались вслед автомобилю, приветственно крича «Ехай на…». Трусливый Лев закурил, выпуская ароматный конопляный дым в чуть приоткрытое окно. Железный Гомосек расслабился, и из него выпал какой-то винтик. Смутившись, Гомосек быстро его спрятал. «Где жрет, там и ср…т», – прокомментировал событие Кицман и посоветовал Железному Гомосеку завязать жопу бантиком. Короче, в салоне воцарилась сказочно-доброжелательная атмосфера. Лев нашел какую-то местную радиостанцию «Говно ФМ». Как раз передавали хит по сказочной квоте. Курица женского пола со слабым голосом пищала о том, что однажды она случайно вышла из дома «без зброи». Обычно подобных промашек она, курица, не допускала. Но тут расслабилась, взяла только «ТТ» с двумя обоймами и в сумочку кинула косметичку и пару гранат. И в этот момент кто-то похитил ее пароль от «Фейсбука». На протяжении всей берущей за душу композиции курица допытывается от неизвестного слушателям мужика: «Звидки ты знаешь мий пароль?».

– Млять, менты! – мягко выразилась Йулли, резко скидывая газ. И точно: в кустах стояла припаркованная телега с неработающей мигалкой. К резко тормознувшему «Гелику», помахивая палочкой, приближался наряд ДПС.

– Я порешаю! – вызвался Трусливый Лев.

– Сиди, с…ка, ты и так весь обдолбанный! И косяк спрячь! – шепотом порекомендовала девочка. Что-то во внешнем виде ДПС-ников ее настораживало. Ну ладно, сделаны они из дерева, выкрашенного в черный цвет. Мало ли кого из дерева делают. Сказочная же страна. Тот же Буратино был выструган. Ну регистратор у них на груди. Личная «бляха» странной формы на двух гвоздях держится.

– Е…ть, у них головы из ж…пы! – офигел пушистый Кицман. Точно! Голов у двух ДПС-ников не было. Зато когда они рассредоточились возле машины, стало видно: ниже талии у них приделана голова в искусно выпиленной кепке. И вот эта голова появилась в окошке и представилась:

– Сержант Петренко, сказочная дорожная полиция, предъявите ваши права и техпаспорт.

– Аптечку не надо? – на автомате спросила Йулли. Документов у нее не было. Кто же знал, что тут менты водятся.

– Нет, аптечки не надо, после реформы полиции можно ездить без аптечки и под кайфом, – благодушно ответил сержант. Выражение лица его напарника девочка рассмотреть не смогла, поскольку он стоял лицом к машине.

– Отлично, одной проблемой меньше… Сейчас поищу… А почему у вас голова из ж…пы? – вдруг брякнула в лоб, точнее, в нижнюю часть Йулли.

Менты дружно вздохнули. Видимо, девочка, сама того не зная, затронула какую-то болезненную тему. Плохо выструганное лицо полицейского, торчащее в окошке, исказила гримаса глубокой внутренней боли.

– Понимаете, наш создатель Урфин Джапаридзе однажды нашел волшебный порошок… – начал свой рассказ представитель сил сказочного правопорядка.

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