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Киевлянку задержали во львовском гипермаркете за кражу 220 "киндеров"
29.12.2017 16:10

Киевлянку задержали во львовском гипермаркете за кражу 220 "киндеров"

Киевлянку задержали во львовском гипермаркете за кражу 220 "киндеров"

Полиция задержала во Львове жительницу Киева за кражу 220 шоколадок "Киндер-сюрприз", сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, 33-летнюю женщину задержал сотрудник полиции охраны в торговом зале одного из гипермаркетов по улице Богдана Хмельницкого во Львове.

Стоимость украденного превысила 7 тыс. грн.

Как указывают в полиции, за такое преступление закон предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых налогами минимумов, исправительных работ до двух лет или лишения свободы до трех лет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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