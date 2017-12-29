Певица Евгения Власова Власова предполагает, что сама в свою жизнь привлекла болезнь. Власова: Кто-то сказал бы, что Бог наказал или порчу навели Фото: Евгения Власова / Facebook Певица рассказала об этом в прямом эфире в Instagram."Я думала, что вести здоровый образ жизни, пить воду, не курить, гулять, не общаться с плохими людьми будетдостаточно, чтобы избежать каких-то моментов в жизни, очистить свое поле", – призналась Власова.По словам певицы, в тот день, когда попала в реанимацию, она занималась спортом и танцевала, а ближе к вечеру ей стало плохо.По словам певицы, недуг одолел ее после решения вернуться на сцену."Это случилось второй раз в жизни, когда я была готова рвануть в профессию. Впервые было, когда я развелась, восемь лет назад. И вот сейчас, когда, казалось, отдохнула, собралась на сцену и снова какое-то испытание", – призналась она.Власова предполагает, что сама в свою жизнь привлекла болезнь."Я уверена, что человек настраивает себя на определенный энергетический ритм. Возможно, я сама привлекла это в свою жизнь. Я люблю сама брать ответственность за свою жизнь, кто-то сказал бы, что Бог наказал или порчу навели. Считаю, если это произошло, то должно было быть так. Это не только мое испытание, но и для тех, кто меня любит", – рассказала она.Власова с 9 ноября находится в реанимации. Восемь лет назад певица перенесла тяжелую операцию, связанную с онкологической болезнью. Из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии артистка попала в реанимацию.Мать певицы сообщила, что каждый день пребывания в клинике стоит 25–30 тыс. грн, а средства у семьи закончились. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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