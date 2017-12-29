|
"Это случилось, когда я была готова рвануть в профессию". Власова рассказала о своей болезни
|
29.12.2017 16:12
|
Певица Евгения Власова Власова предполагает, что сама в свою жизнь
привлекла болезнь. Власова: Кто-то сказал бы, что Бог наказал или
порчу навели Фото: Евгения Власова / Facebook
Певица рассказала об этом в прямом эфире в Instagram."Я
думала, что вести здоровый образ жизни, пить воду, не курить,
гулять, не общаться с плохими людьми будетдостаточно, чтобы
избежать каких-то моментов в жизни, очистить свое поле", –
призналась Власова.По словам певицы, в тот день, когда попала в
реанимацию, она занималась спортом и танцевала, а ближе к вечеру ей
стало плохо.По словам певицы, недуг одолел ее после решения
вернуться на сцену."Это случилось второй раз в жизни, когда я была
готова рвануть в профессию. Впервые было, когда я развелась,
восемь лет назад. И вот сейчас, когда, казалось, отдохнула,
собралась на сцену и снова какое-то испытание", – призналась
она.Власова предполагает, что сама в свою жизнь привлекла
болезнь."Я уверена, что человек настраивает себя на
определенный энергетический ритм. Возможно, я сама привлекла это в
свою жизнь. Я люблю сама брать ответственность за свою жизнь,
кто-то сказал бы, что Бог наказал или порчу навели. Считаю, если
это произошло, то должно было быть так. Это не только мое
испытание, но и для тех, кто меня любит", – рассказала
она.Власова с 9 ноября находится в реанимации. Восемь лет
назад певица перенесла тяжелую операцию, связанную с онкологической
болезнью. Из-за последствий хирургического вмешательства и
химиотерапии артистка попала в реанимацию.Мать
певицы сообщила, что каждый день пребывания в клинике стоит
25–30 тыс. грн, а средства у семьи закончились.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира