Второе место в списке поделили чешская крона и польский злотый

Среди "обычных" валют лидером оказался мозамбикский метикал. Еще в 2005 году валюта Мозамбика считалась самой слабой в мире (уступив позже этим "титулом" зимбабвийскому доллару), курс которой к доллару США за 2017 год вырос на 21%. Второе место в списке самых выгодных для инвестиций валют поделили чешская крона и польский злотый, курсы которых поднялись на 18%. Об этом пишет РБК .

Сильнее только по итогам 2017 года обесценился узбекский сумм, официальный курс которого упал на 60%, то есть более чем вдвое. В начале сентября ЦБ Узбекистана опустил курс национальной валюты сразу с 4210 сумов до 8100 сумов за доллар. Таким образом, самая большая на данный момент в Узбекистане купюра в 50 тыс. сум (выпущена в обращение летом 2017 года) "стоит" сейчас чуть больше $6.

Среди фондовых индексов наибольший рост в 2017 году показал украинский UX (+ 80%), что, по мнению экспертов Bloomberg, связано с надеждами на восстановление экономики Украины и масштабным ралли на развивающихся рынках, поскольку инвесторы обращались в активы стран, развивающихся в надежде на более высокую прибыль. Существенно выросли также фондовые индексы Казахстана (+ 64%) и Монголии (+ 63%). В то же время снизились фондовые индексы Пакистана (минус 22% за год), Катара (минус 16,5%) и Омана (минус 9%). Резкий рост фондового индекса венесуэльской биржи (+ 3865%) эксперты Bloomberg учитывать отказались, связав его исключительно с обесцениванием боливара.