В больнице скончался пострадавший во время взрыва в Балаклее военный - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В больнице скончался пострадавший во время взрыва в Балаклее военный
17.11.2019 17:26
Взрыв в Балаклее - в больнице скончался пострадавший военный
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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