Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чорнолуцкий заявил, что экспертиза аудиозаписи разговора его подзащитного с беглым бизнесменом Сергеем Курченко была подтасована, пишет Интерфакс-Украина .

По словам правозащитника, Саакашвили никогда не знакомился с Курченко и не разговаривал с ним. Также Чорнолуцкий выразил недоумение в связи с тем, что пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган обнародовала информацию об экспертизе, ведь эти материалы относятся к досудебному следствию.

"И доступ у нее к ним даже, несмотря на должность пресс-секретаря генпрокурора, вряд ли имеется. Поэтому нужно еще разобраться, каким образом у нее в принципе имеется информация о каких-то экспертизах", - отметил адвокат.

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