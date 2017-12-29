|У Саакашвили прокомментировали результаты экспертизи аудиозаписи разговора с Курченко
|29.12.2017 16:13
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Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чорнолуцкий заявил, что экспертиза аудиозаписи разговора его подзащитного с беглым бизнесменом Сергеем Курченко была подтасована, пишет Интерфакс-Украина.
По словам правозащитника, Саакашвили никогда не знакомился с Курченко и не разговаривал с ним. Также Чорнолуцкий выразил недоумение в связи с тем, что пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган обнародовала информацию об экспертизе, ведь эти материалы относятся к досудебному следствию.
"И доступ у нее к ним даже, несмотря на должность пресс-секретаря генпрокурора, вряд ли имеется. Поэтому нужно еще разобраться, каким образом у нее в принципе имеется информация о каких-то экспертизах", - отметил адвокат.
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