готовы предоставить Украине оборонительное вооружение из-за опасения наступления России, которая может попытаться прорваться по югу Украины к Одессе и Приднестровью.

Такое заявление сделал главред радиостанции "" Алексей Венедиктов, передает .

Он подчеркнул, что решение администрации главы Дональда Трампа предоставить Украине оборонительное оружие является "очень интересной вещью".

"Конгресс в 2014 году это решил, но тогда наложил запрет на эту продажу. И вот тот самый ненавистным нам запрещал поставлять летальное оружие Украине – "Джавелин". А "навистный" нам Трамп, товарищ, – повторяю, это не Конгресс, это власть, это Трамп, это лично президентский ордер – принял решение распаковать эту вещь", – сказал Венедиктов.

"Это, знаете, такой термометр угроз, вот как они их видят. Вот они так видят угрозы наступления России на Украину. Значит, они знают, что Россия может сделать прорыв либо по югу, повторить Мариуполь и дальше – до Одессы, до Приднестровья, или напрямую. Поэтому, я думаю, что это знак, такое размахивание знаком: "Ребята, смотрите", – заявил российский журналист.

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