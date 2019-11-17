Поздравление размещено на странице ПЦУ в Facebook.

"Учиться, ежедневно познавать этот мир, открывать новые горизонты, возможности и таланты - дорогой дар для нас от Господа. А самое лучшее и самое плодотворное время для этого - бесспорно, период студенчества. Сегодня мы приобщаемся с сердечными пожеланиями к поздравлениям с вашим Международным днем, дорогие наши студенты! Вы - наша надежда, современность, будущее и опора", - отмечается в поздравлении.

Как подчеркнули в ПЦУ, энергичность студентов, их талантливость, упрямство, открытость, стремление к усовершенствованию и изменениям к лучшему необходимы сегодня Украине как никогда. "Вскоре, уже в недалеком будущем, вы станете теми, кто будет творить ее образ и историю. А сейчас - то прекрасное время, когда вы можете ежедневно открывать для себя новое, наполнять свою жизнь новыми смыслами, развивать собственные таланты и умения - словом, всячески помогать своему усовершенствованию", - отметили в Церкви.

Как сообщалось, международный день студента был установлен 17 ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студентов, что проходил в Праге, в память чешских студентов-патриотов.

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