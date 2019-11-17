Президент Белоруссии выразил сомнения в целесообразности союза с Россией в ситуации с постоянным выдвижением «новых условий» от Москвы.

«Что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы в экономике постоянно что-то теряем и теряем. Кому нужен такой союз?» — задался вопросом Александр Лукашенко.

По его словам, он доносил свою позицию российскому коллеге Владимиру Путину.

«Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самые главные принципы — это суверенитет, независимость нашего государства», — сказал Лукашенко.

Также он отметил, что Белоруссия «не нахлебница и не хочет ею быть».

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