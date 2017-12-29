Отгрузка импортного энергоугля на ТЭС и ТЭЦ Украины за 11 мес. составила 4,1 млн тонн

Отгрузка энергетического угля на тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в январе-ноябре 2017 года составила 4 млн 110,2 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, в частности, за 11 месяцев из РФ на украинские электростанции поступило 3 млн 83,2 тыс. тонн угля (доля – 75%), из ЮАР – 653,2 тыс. тонн (15,9%), из США – 254,8 тыс. тонн (6,2%), из Польши – 118,9 тыс. тонн (2,9%).

Читайте новость также

При этом в ноябре-2017 Читайте новость также на сайте "Энергореформа"отгрузка угля на украинские электростанции составила 739 тыс. тонн, в т.ч. из РФ – 495,8 тыс. тонн, из ЮАР – 103 тыс. тонн, из США – 140,3 тыс. тонн.

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ в течение ноября 2017 года увеличились на 10,5% (на 147,8 тыс. тонн) и к 1 декабря составили 1 млн 552,6 тыс. тонн. В том числе запасы углей Г+Д составили 912,6 тыс. тонн (599 тыс. тонн – к 1 ноября-2017), АШ+Т – 640 тыс. тонн (805,8 тыс. тонн – к 1 ноября-2017).

Поступление угля в ноябре-2017 на ТЭС и ТЭЦ Украины составило 2 млн 561,8 тыс. тонн (в октябре-2017 – 2 млн 286,9 тонн), а расход – 2 млн 414,1 тыс. тонн (в октябре-2017 – 2 млн 483,4 тыс. тонн).

Запасы топочного мазута на складах электростанций за ноябрь уменьшились на 14,9% (на 14,8 тыс. тонн) – до 84,7 тыс. тонн.

Запасы угля на складах электростанций к 1 декабря 2017 года оказались на 34,4% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (2 млн 366,2 тыс. тонн), мазута – на 26,5% (на 1 декабря-2016 – 115,3 тыс. тонн).

Потребление природного газа электростанциями в ноябре 2017 года составило 445,5 млн куб. м против 221 млн куб. м в октябре 2017 года и 502,7 млн куб. м – в ноябре 2016 года.

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом – до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д – 18 млн 514,6 тыс. тонн. Потребление мазута ТЭС и ТЭЦ в 2016 году составило 640,48 тыс. тонн, газа – 3 млрд 985,5 млн куб. м.