Накануне Нового года, с отрывом в неделю, в Верховной Раде появились сразу два законопроекта о снижении ставки НДС для некоторых сельхозпроизводителей. Что предлагают народные избранники и как это отразится на потребителях продуктов питания, узнал у председателя Всеукраинского аграрного совета Михаила Соколова.

Первый законопроект № 7420 подан группой народных депутатов Николаем Люшняком, Андреем Китом и Федором Негоем. Он предполагает снижение ставки НДС для сельскохозяйственных предприятий.

Второй законопроект № 7420-1 подан группой народных депутатов Александром Бакуменко, Николаем Кучером, Петром Юрчишиным, Леонидом Козаченко, Сергеем Мартыняком и Валентином Ничипоренко. Он предполагает снижение ставки НДС на некоторые виды продуктов сельхоздеятельности.

Помимо количественного преимущества соавторов, альтернативный законопроект отличается ключевым понятием, ведь, речь идет не о предприятиях, а о продуктах питания, где конечным потребителем является население.

“Законопроект господина Люшняка (№ 7420 — ред.) предлагает снизить ставку НДС в целом на сельскохозяйственную продукцию, что не имеет никакого смысла. Если снизить ставку на сырье, а на продукты питания оставить на прежнем уровне, то поставленные законопроектом цели не реализуются”, — отметил Соколов.

Второй законопроект более детализирован, считает он, — там прямо указаны те продукты питания, на которые планируется снизить ставку НДС.

“Законопроект № 7420-1 предлагает снизить ставку прежде только на продукты питания животного происхождения — молоко, мясо. Это те продукты, которые в последнее время с большим интервалом от других росли в цене. Рост цен привел к снижению потребления, а это конечно же плохо и вредно. Идея законопроекта Бакуменко (№ 7420-1 — ред.) в том, чтобы стабилизировать цены на продукты и дать возможность потребителям иметь сбалансированный рацион питания”, — пояснил он.

Из пояснительной записки к законопроекту № 7420-1 — о снижении НДС на продукты питания следует, что украинцы из года в год не доедают положенного количества продуктов.

“Уровень потребления продуктов питания животного происхождения на одного потребителя в Украине существенно уступает аналогичному в ведущих странах мира и является недостаточным в сравнении с рекомендованными физиологическими нормами”, — указано в пояснительной записке.

Там же приведены цифры. В 2016 году украинцы стали на 30% меньше употреблять мяса, на 39% меньше молока и на 22% меньше яиц, нежели это рекомендовано.

Соколов указал еще на одно существенное отличие между законопроектами.

"Если снизить ставку на конкретные виды продуктов, как это предлагает проект ЗУ № 7420-1, бюджет потеряет намного меньше денег на ряду со снижением ставки НДС для сельскохозяйственной продукции в целом. В первом случае речь идет о 4 млрд грн бюджетных денег. А если говорить о проекте Люшняка (№ 7420 - ред.), то это будет уже порядка 17 млрд грн“, — рассказал он.

Кроме того, в законопроекте Люшняка имеется юридическая коллизия, которая потом может вылезти всем “боком”, подчеркнул знаток.

“В законопроекте № 7420 (автор Люшняк — ред) речь идет о сельскохозяйственной продукции производителя, а не о продуктах питания, которые реализуются в сетях, в ритейле. Если это определение использовать, то возникает проблема в том, что вроде как закон бессмысленный.

Но есть еще другое определение, которое заложено в Законе о сельхозподдержке. И там идет речь обо всем сельхозсырье и продуктах питания. Тогда возникает другая интересная вещь — туда попадает и алкоголь. И если мы используем это определение, то получается, что мы даем сниженную ставку на алкогольные напитки, что, наверное, совсем не правильно. Понятное дело, что когда есть такая неопределенность, то она на практике будет поворачиваться боком — у ГФС будет свое мнение, у налогоплательщиков — свое”, — резюмировал председатель Всеукраинского аграрного совета.

Напомним, по данным СМИ, соавтор законопроекта № 7420 Люшняк имеет отношение к алкогольному производству. Его семейная компания поставляет на “Укрспирт” свекольную мелассу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира