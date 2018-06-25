|Украинский юниор стал чемпионом мира по шахматам
|25.06.2018 21:23
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Столица Беларуси приняла чемпионат мира по шахматам между юношей и девушек 8-12 лет, где украинцы завоевали пять наград, информирует со ссылкой на ММСУ.
Тихон Черняев дважды становился лучшим игроком турнира - в рапиде и блице. Титулы чемпиона мира наш молодой соотечественник завоевал между спортсменов до 10 лет.
Две серебряные награды между шахматистов 10-12 лет в блице получили Елизавета Марченко и Анастасия Дубовик.
Бронзовым призером соревнований в блице между спортсменов до 8 лет завоевал Даниил Слепчук.
Напомним, что украинцы имели хорошие достижения на юниорском чемпионате мира по быстрым и молниеносным шахматам.
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