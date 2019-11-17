В ФСБ заявили, что в настоящее время происходит буксировка кораблей из порта Керчь к месту передачи, которое согласовали с украинской стороной.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ по Крыму.

Украине вернут военные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу».

В ФСБ заявили, что в настоящее время происходит буксировка кораблей из порта Керчь к месту передачи, которое согласовали с украинской стороной. Буксировка судов началась утром 17 ноября, писал «Интерфакс» со ссылкой на источники. Каждый корабль сопровождают российские пограничники. Ожидается, что передача состоится в нейтральных водах Черного моря.

Ранее «ъ» со ссылкой на источники написал, что Россия планирует провести передачу украинских кораблей до саммита в «нормандском формате», который пройдет 9 декабря. В МИД России заявили, что между этими событиями нет связи. Там также отметили, что передача кораблей состоится только при условии «гарантии сохранности» кораблей как вещественных доказательств.

В свою очередь источник ТАСС рассказал, что следователи ФСБ исключили украинские корабли из числа вещественных доказательств.

Конфликт в Керченском проливе произошел в ноябре 2018 года. В результате российские пограничники задержали 24 украинских моряков и три корабля ВМС Украины, обвинив их незаконном пересечении границы. В мае 2019 года Международный трибунал ООН обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть задержанные корабли.

Украинских моряков вернули Киеву в сентябре 2019 года, это произошло в рамках обмена заключенными между странами.

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