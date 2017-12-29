|В Киеве продадут с аукциона часть территории "Арсенала"
|29.12.2017 16:18
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Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) выставило на продажу один из цехов завода «Арсенал» в Печерском районе Киева.
Заводской корпус №4 и 1,4 га земли по ул. Московская, 8 уйдут с молотка через систему электронных торгов СЕТАМ, информирует svodka.net.
«Здание и участок, расположенные в историческом центре столицы, имеют огромную перспективу коммерческой застройки», — цитирует «Интерфакс-Украина» генерального директора ГП «СЕТАМ» Виктора Вишнева.
Согласно сообщению, торги состоятся 29 января 2018 года. Стартовая цена лота составит 561 млн грн, минимальный шаг аукциона — 0,5% начальной цены, гарантийный взнос — 56,1 млн грн.
По информации СЕТАМ, площадь здания составляет 37,9 тыс. кв. м.
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Согласно данным Госреестра, собственником ГП «Завод «Арсенал» является ГКАУ. К настоящему времени основным видом деятельности предприятия является производство деревянной тары.
Уставный капитал ГП «Завод «Арсенал» составляет 137,7 млн грн.