В Киеве продадут с аукциона часть территории «Арсенала» Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) выставило на продажу один из цехов завода «Арсенал» в Печерском районе Киева. Заводской корпус №4 и 1,4 га земли по ул. Московская, 8 уйдут с молотка через систему электронных торгов СЕТАМ, информирует svodka.net. «Здание и участок, расположенные в историческом центре столицы, имеют огромную перспективу коммерческой застройки», — цитирует «Интерфакс-Украина» генерального директора ГП «СЕТАМ» Виктора Вишнева. Согласно сообщению, торги состоятся 29 января 2018 года. Стартовая цена лота составит 561 млн грн, минимальный шаг аукциона — 0,5% начальной цены, гарантийный взнос — 56,1 млн грн. По информации СЕТАМ, площадь здания составляет 37,9 тыс. кв. м. Читайте: В 2018 году в Украине начнется строительство завода по производству боеприпасов Согласно данным Госреестра, собственником ГП «Завод «Арсенал» является ГКАУ. К настоящему времени основным видом деятельности предприятия является производство деревянной тары. Уставный капитал ГП «Завод «Арсенал» составляет 137,7 млн грн.

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