Журналистка Ксения Собчак назвала российского оппозиционера Алексея Навального героем, но отметила, что его путь – "это путь на амбразуру против танка". По мнению Собчак, только мирный протест может поменять ситуацию в России Фото: ЕРА "Это бредовый протест, он лишен смысла. Об этом уже написало огромное количество политологов. В чем смысл бойкота? Бойкот за всю историю, если посмотреть статистику, имел смысл, по-моему, два раза. Тогда это как-то повлияло на итоги выборов. Одна из них, если я не путаю, Бразилия, а вторая – где то в Азии. В обоих случаях был порог явки. У нас его отменили много лет назад. Если бы он был, можно было бы всем не прийти", – отметила она.Журналистка заявила, что считает Навального абсолютным героем и уважает его."Но его путь – это путь на амбразуру против танка, когда вся власть узурпирована, у них армия, у них все деньги, миллиардные состояния. Шайка людей, которая находится вокруг президента, обладает огромным масштабом денег, ресурсов, армией, ФСБ, всеми силовыми ведомствами и так далее. Напрямую – лобовым способом с этим бороться можно, но это самоубийственно — я беспокоюсь за жизнь Навального – силы слишком неравны. Они не отдадут власть никогда! Я абсолютно уверена, что если наступит ситуация, когда надо будет стрелять, они это сделают, но власть не отдадут", – сказала Собчак.Она добавила, что только мирный протест может поменять ситуацию.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.Навальный объявил о решении участвовать в выборах президента в декабре 2016 года. Он сказал, что идет на выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой и современной". Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила, что оппозиционер может принять участие в выборах президента 2018 года, только если с него снимут судимости или изменят законодательство.8 февраля 2017 года при повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в компании "Кировлес" Ленинский районный суд города Кирова признал Навального виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере 500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам человека признавал приговор по делу "Кировлеса" сфальсифицированным.25 декабря ЦИК РФ принял решение об отказе в его регистрации.Навальный в ответ разместил в интернете видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы.26 декабря ЦИК РФ разрешил Собчак участвовать в выборах. Она официально стала кандидатом от партии "Гражданская инициатива". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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