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Собчак об объявленной Навальным забастовке избирателей: Это бредовый протест, он лишен смысла
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29.12.2017 16:19
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Журналистка Ксения Собчак назвала российского оппозиционера Алексея
Навального героем, но отметила, что его путь – "это путь на
амбразуру против танка". По мнению Собчак, только мирный протест
может поменять ситуацию в России Фото: ЕРА "Это бредовый протест,
он лишен смысла. Об этом уже написало огромное количество
политологов. В чем смысл бойкота? Бойкот за всю историю, если
посмотреть статистику, имел смысл, по-моему, два раза. Тогда это
как-то повлияло на итоги выборов. Одна из них, если я не путаю,
Бразилия, а вторая – где то в Азии. В обоих случаях был порог явки.
У нас его отменили много лет назад. Если бы он был, можно было бы
всем не прийти", – отметила она.Журналистка заявила, что считает
Навального абсолютным героем и уважает его."Но его путь – это путь
на амбразуру против танка, когда вся власть узурпирована, у них
армия, у них все деньги, миллиардные состояния. Шайка людей,
которая находится вокруг президента, обладает огромным масштабом
денег, ресурсов, армией, ФСБ, всеми силовыми ведомствами и так
далее. Напрямую – лобовым способом с этим бороться можно, но это
самоубийственно — я беспокоюсь за жизнь Навального – силы
слишком неравны. Они не отдадут власть никогда! Я абсолютно
уверена, что если наступит ситуация, когда надо будет стрелять, они
это сделают, но власть не отдадут", – сказала Собчак.Она добавила,
что только мирный протест может поменять ситуацию.Президентские
выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.Навальный объявил
о решении участвовать в выборах президента в декабре 2016
года. Он сказал, что идет на выборы "с программой о том, как
сделать Россию справедливой и современной". Глава Центризбиркома РФ
Элла Памфилова говорила, что оппозиционер может принять
участие в выборах президента 2018 года, только если с него
снимут судимости или изменят законодательство.8 февраля 2017 года
при повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном
размере в компании "Кировлес" Ленинский районный суд города
Кирова признал Навального виновным и приговорил его к
пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере
500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам
человека признавал приговор по делу "Кировлеса"
сфальсифицированным.25 декабря ЦИК РФ принял решение об отказе
в его регистрации.Навальный в ответ разместил в интернете
видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в
связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы.26 декабря ЦИК
РФ разрешил Собчак участвовать в выборах. Она официально стала
кандидатом от партии "Гражданская инициатива".
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