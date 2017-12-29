Известное в мире моды издание Fashionista выбрало самые лучшие обложки глянцевых журналов прошедшего года. В рейтинг попало 24 номера журналов, на обложках которых изображены разнообразные знаменитости, в числе которых Ким Кардашьян в образе Джеки Кеннеди, а также дочь Джонни Деппа Лилли Роуз-Депп. Результаты издание обнародовало на официальном сайте.

В списке лучших обложек также оказались журнал с моделью в хиджабе Халимой Аден - Allure, 73-летней Лорен Хаттон (Vogue Italia), а также другие.

Стоит отметить, что в рейтинге лучших обложек прошедшего, 2017 года, четыре журнала с исполнительницей Рианной, в частности, Paper и Vogue Paris

Как сообщал MIGnews.com.uа, знаменитый фэнтези-сериал "Игра престолов" стал чаще только скачиваемым с пиратских сайтов в 2017 году. На втором месте оказались "Ходячие мертвецы", на той же позиции они находились и в прошлом году.

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