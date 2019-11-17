Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране не нужен альянс с Россией, которая каждый год “подсовывают новые условия“. Источник: комментарий Лукашенко журналистам после голосования в день парламентских выборов в Беларуси, сообщает “Интерфакс-Запад“ “Когда ты вступаешь в какое-то объединение, то ты рассчитываешь, что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого...

Что происходит у нас (с Россией - ред.). Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем... Извините, нахрена нужен тогда такой союз“, - заявил Лукашенко. Также президент заявил, что Беларусь не создает с РФ военный альянс.

“Только не пишите, что мы тут создаем с Россией какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас (против Запада – ред.). Никогда этого не будет“, - заявил он, обращаясь к польскому журналисту с просьбой “не писать непроверенную информацию“.

Как сообщалось 17 ноября, в Беларуси сегодня выбирают новый парламент.





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