Обычные гороскопы могут только рассказывать о вашем характере и с разной степенью точности предсказывать судьбу. Этот — намного интереснее: он судьбу не только предсказывает, но и предопределяет, пишет со ссылкой на .

Попробуйте игнорировать его, и уже с завтрашнего дня вас будут преследовать неудачи! Делайте, как он велит — и все будет абсолютно классно!

ВОДОЛЕЙ (20 января — 18 февраля) — делает это в воде.

Надежный. Привлекательный. Великолепно целуется. Своеобразный. Предпочитает быть в долгосрочных отношениях. Старательный. Берется за любые проекты.

Испытывает гордость за себя во всем, что ни делает. Неряшливый и неорганизованный. Медлительный. Хороший любовник, если не спит. Экстремальный мыслитель. Обычно любит своих домашних животных больше, чем членов собственной семьи.

Может ОЧЕНЬ раздражать других своими попытками объяснить или рассказать историю. Непредсказуемый. Превысит ваши ожидания.

Не воин, но может нокаутировать.

Вас ждет 2 года невезения, если Вы пройдете мимо этого поста, и два года невероятной удачи — если поделитесь им с друзьями!!!

РЫБЫ (19 февраля — 20 марта) — Партнер для жизни.

Заботливые и добрые. Умные. Любят быть в центре внимания.

Очень организованные. Очень привлекательные для противоположного пола. Любят, когда последнее слово остается за ними. Их легко найти, но так же легко и потерять. Страстные, прекрасные любовники.

С ними весело. Порой Рыбы слишком доверчивы, их легко ранить. ОЧЕНЬ заботливые. Они всегда пытаются поступать правильно, из-за чего часто страдают. Иногда они быстро привязываются к другим, и страдают из-за своей доверчивости. Очень странные в хорошем смысле этого слова. Обладают прекрасным чувством юмора!!

Вдумчивые. Любят пошутить. Очень популярные. Дурашливые, веселые и милые. Хорошие друзья для других, однако самим им следует быть разборчивее в выборе друзей.

Вас ждет 5 лет невезения, если Вы пройдете мимо этого поста, и три года невероятной удачи — если поделитесь им с друзьями!!!

ОВЕН (21 марта — 19 апреля) — Агрессивный тип.

Общительный. Привлекательный. Спонтанный. С ним шутки плохи. Забавный. Отлично целуется. Очаровательный.

Отношения и семья очень важны для него. Овны, как известно, щедрые и великодушные.

Увлекательный. Громкий. Всегда должен быть «прав». Овен готов часами спорить, отстаивая свою точку зрения.

Овны – одни из самых замечательных людей в мире.

Вас ждет 16 лет невезения, если Вы пройдете мимо этого поста, и 14 лет невероятной удачи — если поделитесь им с друзьями!!!

ТЕЛЕЦ (20 апреля — 20 мая) — Бродяга .

Агрессивный. Предпочитает длительные отношения. Любит дать взбучку. Неподражаемый. Готов бороться за свои желания.

Время от времени может горячиться, но любит внимание. Чрезвычайно дружелюбный. Любит помогать людям в случае необходимости. Хорошо целуется.

Хорошая личность. Упрямый. Заботливый человек.

Тельцы могут быть эгоистичными, и если чего-то действительно хотят — будут делать все, чтобы получить это. Тельцы любят поспать и могут быть ленивым. С ними шутки плохи.

Тельцы – самые привлекательные люди на земле!

Вас ждет 15 лет невезения, если Вы пройдете мимо этого поста, и 16 лет невероятной удачи — если поделитесь им с друзьями!!!

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая — 20 июня) — Двойня.

Милые. Их любовь – особая. Хорошие слушатели. Легко запутывают людей. Близнецы – любовники, а не бойцы, однако могут дать сдачу.

Близнецы никому не позволят обманывать себя. Близнецы любят рассказывать людям, что те должны делать.

Очень обидчивы. Легко теряют вещи, забывчивы. Близнецы могут быть саркастичными, ребячливыми и иногда очень любопытными. Надежные. Всегда счастливые.

`Очень громкие. Разговорчивые. Общительные. Умеют прощать. Любят соблазнять. Обладают красивой улыбкой. Щедрые. Сильные. Самые неотразимые.

Вас ждет 9 лет невезения, если Вы пройдете мимо этого поста, и 9 лет невероятной удачи — если поделитесь им с друзьями!!!

РАК (21 июня — 22 июля) – Красота.

Лучше всех целуются. Очень привлекательные. Любовь рака не сравнить ни с чем.

Очень романтичные. Одни из самых заботливых людей, которых Вам доводилось встречать в жизни. Исключительно творческий человек, большинство из них художники и безумцы, в лучшем значении этого слова.

Они усовершенствовали секс, и занимаются им часто. Чрезвычайно беспорядочны. Фрики с большой буквы. Очень веселые и, как правило, душа компании. Раки возьмут вас под свое крыло и в свое сердце, где вы останетесь навсегда.

Раки занимаются любовью с несравненной страстью. Спонтанные. Не бойцы, но могут хорошо надрать задницу, если дело коснется их. Те, на кого можно опереться.

Вас ждет 12 лет невезения, если Вы пройдете мимо этого поста, и 7 лет невероятной удачи — если поделитесь им с друзьями!!!

ЛЕВ (23 июля — 22 августа).

Хороший оратор. Привлекательный и горячий. Вальяжный. Обычно счастлив, однако когда недоволен, становится ворчливым и инфантильным. Проблема Льва становится проблемой каждого.

Большинство Львов очень предсказуемы и, как правило, монотонны. Лев знает, как получить удовольствие. Ему удается практически все. Великолепно целуется. Общительный. Приземленный. Захватывающий. Привлекательный. Громкий.

Предпочитает долгосрочные отношения. Разговорчив. Его сложно отыскать, однако когда нашли – вам повезло.

Вас ждет 7 лет невезения, если Вы пройдете мимо этого поста, и 5 лет невероятной удачи — если поделитесь им с друзьями!!!

ДЕВА (23 августа — 22 сентября) – Ожидающая.

Доминируют в отношениях. Кто-то любит их прямо сейчас. Всегда и во всем стремятся оставить последнее слово за собой.

Заботливые. Умные. Громкие. Верные. Коммуникабельные. Непритязательные. Легко поддаются влиянию. Любят играть и рисковать. Они считают, что знают все, и, как правило, так оно и есть.

Уважают других, однако Вы быстро потеряете их уважение, если однажды подведете их. Имейте в виду, что вернуть их уважение уже не удастся. Они не прощают и никогда не забывают.

Неподражаемые.

Вас ждет 7 лет невезения, если Вы пройдете мимо этого поста, и 8 лет невероятной удачи — если поделитесь им с друзьями!!!

ВЕСЫ (23 сентября — 22 октября) — наивные .

Обходительны со всеми, кого встречают. Их любовь уникальна в своем роде. Дурашливые, смешные и милые.

Обладают собственным уникальным шармом. Самые заботливые люди, которых Вам доводилось встречать! Тем не менее, весы – не тот человек, с которым бы Вы хотели связываться… — дело может закончиться слезами.

Весы могут причинить столько хаоса, сколько они сами могут предотвратить. Верные друзья до конца. Могут затаить обиду на долгие годы.

Весы – те, с кем Вам не следует портить отношения. Обычно преуспевают в спорте и фанаты экстремальных видов спорта. Очень креативные. Безнадежные романтики.

Вас ждет 9 лет невезения, если Вы пройдете мимо этого поста, и те же 9 лет невероятной удачи — если поделитесь им с друзьями!!!

СКОРПИОН (23 октября — 21 ноября) – любитель.

ОЧЕНЬ очаровательный. Любит пошутить. Обладает очень хорошим чувством юмора. Попробует все хотя бы раз. Любит побаловать себя. Энергичный. Предсказуемый. ВЕЛИКОЛЕПНО целуется.

Всегда получает то, что хочет. Привлекательный. Предпочитает долгосрочные отношения. Разговорчив. Любит тусоваться, но иногда дело доходит до крайностей. Любит запах и ощущение денег, преуспевает как в их добыче, так и растрате!

Очень печется судьбой близких. Трудоголик. Может быть хорошим другом, но если друг проявит неуважение – на дружбе можно ставить крест. Романтичный. Заботливый.

Вас ждет 4 года невезения, если Вы пройдете мимо этого поста, и 6 лет невероятной удачи — если поделитесь им с друзьями!!!

СТРЕЛЕЦ (22 ноября по 21 декабря) – беспорядочный .

Спонтанный. Очень привлекательный. Ценит долгосрочные отношения. Любвеобильный. Одиночка большую часть времени. Легко теряет терпение.

Его не так-то легко обмануть. Если Стрелец в плохом настроении – от него лучше держаться подальше. Легко обижается, обиды запоминает навсегда.

Любит глубоко, однако иногда не показывает этого, считая проявления чувств признаком слабости. Имеет много страхов, однако не демонстрирует их. ОЧЕНЬ закрытая личность. Защищает близких всеми возможными способами. Часто может быть инфантильным. Очень симпатичный. Весьма романтичный. Любезен со всеми, с кем приходится иметь дело.

Их любовь уникальна. Дурашливый, веселый и милый. Обладают собственным уникальным шармом.

Стрельцы — одни из самых заботливых людей, которых вам доводилось встречать. Удивительные в постели !!!

Вас ждет 4 года невезения, если Вы пройдете мимо этого поста, и 2 года невероятной удачи — если поделитесь им с друзьями!!!

КОЗЕРОГ (22 декабря по 19 января) — горячий любовник.

Любит усердствовать. Любезный. Дерзкий. Умный. Сексуальный. Временами сварливый и сварливый.

Может быть ленивым и разрешить себе расслабиться, но когда он находит работу или то, чем нравится заниматься – будет выкладываться на полную. Гордый, понимающий и милый. Соблазнительный.

Предпочитает долгосрочные отношения. Хороший оратор. Всегда получает то, что он или она хочет. Классный.

Любит побеждать других знаков зодиака в спорте, особенно Близнецов. Любит готовить, но скорее пойдет обедать в хороший ресторан. Очень веселый. Любит пошутить.

Вас ждет 24 года невезения, если Вы пройдете мимо этого поста, и 22 года невероятной удачи — если поделитесь им с друзьями!!!

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