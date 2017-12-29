После задержания кто молчал, а кто-то говорил: получил команду или рекомендацию прибыть в Украину, поселиться в определенном регионе и жить, как и прежде жил.

За появлением и значительным ростом количества уголовных авторитетов в Украине очень часто стоит Федеральная служба безопасности России, которая дает указания «ворам в законе» переехать на территорию нашего государства. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев, передает УНИАН, информирует еizvestia.com.

«Число этих субъектов («воров в законе», – ред.) на территории Украины в разы увеличилось. Оказалось, их много приехало из России. Мы увидели, что за этим очень часто стоит Федеральная служба безопасности Российской Федерации. После задержания кто молчал, а кто-то говорил: получил команду или рекомендацию прибыть в Украину, поселиться в определенном регионе и жить, как и прежде жил. То есть – совершать правонарушения, создавать незаконные преступные организации, «врастать» в ослабленный государственный аппарат», – сказал Князев.

По его словам, до середины прошлого года полиция в своих отчетах очень редко докладывала обществу об эффектных задержаниях или правонарушениях и их расследовании, где документировали бы роль криминальных авторитетов.

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