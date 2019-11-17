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В Германии два пассажирских лайнера столкнулись в аэропорту
17.11.2019 19:50
В немецком аэропорту произошло столкновение двух самолетов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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