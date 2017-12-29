Сообщения мобильного оператора Vodafone Ukraine‏ о принудительном переводе на единый тариф получают не только жители оккупированных территорий Донбасса, но и те, кто живет в прифронтовых городах, подконтрольных украинским властям. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Новый тариф обойдется в 3 грн в день Фото: Vodafone Ukraine / Facebook "Смартфон Стандартный" – это единственный тариф, который в ближайшее время будет доступен на не контролируемой украинскими властями территории. В период с 9 января по 15 февраля 2018 года ваш тариф будет бесплатно и автоматически изменен", – цитирует издание сообщение, которое получают пользователи.Тариф "Смартфон Стандартный" предусматривает ежедневную абонплату в 3 грн."Тариф с ежедневной оплатой – более честный", – говорят в колл-центре, пишет "ОстроВ".По словам операторов колл-центра Vodafone Ukraine‏, компания не имеет возможности обслуживать и исправлять оборудование, которое находится на оккупированных территориях, следовательно оборудование выходит из строя и сеть работает "крайне нестабильно".Издание отмечает, что информацию о принудительном переходе на единый тариф получили также жители Авдеевки и Торецка, которые находятся на подконтрольной Украине территории."ОстроВ" обращает внимание, что Vodafone Ukraine – единственный канал связи "для разделенных войной и оккупацией семей и друзей".Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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