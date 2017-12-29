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Vodafone переводит всех жителей оккупированного Донбасса на тариф 3 грн в день – СМИ
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29.12.2017 16:26
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Сообщения мобильного оператора Vodafone Ukraine о принудительном
переводе на единый тариф получают не только жители оккупированных
территорий Донбасса, но и те, кто живет в прифронтовых городах,
подконтрольных украинским властям. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Новый тариф обойдется в 3 грн в день Фото:
Vodafone Ukraine / Facebook "Смартфон Стандартный" – это
единственный тариф, который в ближайшее время будет доступен на не
контролируемой украинскими властями территории. В период с 9 января
по 15 февраля 2018 года ваш тариф будет бесплатно и автоматически
изменен", – цитирует издание сообщение, которое получают
пользователи.Тариф "Смартфон Стандартный" предусматривает
ежедневную абонплату в 3 грн."Тариф с ежедневной оплатой –
более честный", – говорят в колл-центре, пишет "ОстроВ".По
словам операторов колл-центра Vodafone Ukraine, компания не имеет
возможности обслуживать и исправлять оборудование, которое
находится на оккупированных территориях, следовательно оборудование
выходит из строя и сеть работает "крайне нестабильно".Издание
отмечает, что информацию о принудительном переходе на единый тариф
получили также жители Авдеевки и Торецка, которые находятся на
подконтрольной Украине территории."ОстроВ" обращает внимание,
что Vodafone Ukraine – единственный канал связи "для
разделенных войной и оккупацией семей и друзей".Вооруженный
конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые
действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.
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