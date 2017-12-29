Украина за 11 мес. увеличила добычу газа на 3,9%

Добыча природного газа в Украине в январе-ноябре 2017 года увеличилась на 3,9% (на 719,4 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 18 млрд 999,4 млн куб. м, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

По данным министерства, предприятия НАК "Нафтогаз Украины" за 11 месяцев увеличили добычу газа на 2,8% (на 408,8 млн куб. м) – до 14 млрд 948,7 млн куб. м. В т.ч. числе ПАО "Укргазвыдобування" увеличило добычу газа на 4,3% (на 580,3 млн куб. м) – до 13 млрд 929,2 млн куб. м, тогда как ПАО "Укрнафта" сократило на 15% (на 178,9 млн куб. м) – до 1 млрд 12,1 млн куб. м. В текущем году также зафиксирована добыча ПАО "Черноморнафтогаз" в объеме 7,4 млн куб. м газа.

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Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в январе-ноябре 2017-го нарастили добычу газа на 8,3% (на 310,6 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016-го – до 4 млрд 50,7 млн куб. м.

Крупнейшими газодобытчиками за 11 месяцев 2017-го также стали ЧАО "Нафтогазвыдобування" – 1 млрд 519,79 млн куб. м (+2,2% к январю-ноябрю-2016), ООО "Эско-Пивнич" – 502,474 млн куб. м (-10,2%), ЧАО "Укрнафтобуриння" – 360,338 млн куб. м (+30,2%), ЧАО "Природные ресурсы" – 210,84 млн куб. м (+1,4%), ООО "Куб-Газ" – 155,273 млн куб. м (-18,5%), ООО "ПГНК" – 139,008 млн куб. м (-13%), ЧАО "Укргазвыдобуток" – 99,287 млн куб. м (+1%), ООО "Первая украинская газонефтяная компания" – 96,471 млн куб. м (-5,6%), ООО "Надра-Геоинвест" – 96,009 млн куб. м (+16%), ООО "Энергия-95" – 83,838 млн куб. м (+1%), ООО "Системойлинженеринг" – 67,917 млн куб. м (-1,1%), ЧАО "Девон" – 65,599 млн куб. м (-42,5%), ООО "Регал петролеум" – 63,616 млн куб. м (+10,1%), ООО "Пром-энерго продукт" – 28,77 млн куб. м (+2,9%), ЧП "Нордик" – 28,703 млн куб. м (+15,6 раза), ООО "Стрыйнафтогаз" – 23,43 млн куб. м (+100%), ЧАО "Пласт" – 18,11 млн куб. м (-22,2%), ООО "Сириус 1" – 18,04 млн куб. м (-30,1%), ООО "Пари" – 17,04 млн куб. м (-13,1%), ООО "Надрагаз" – 14,121 млн куб. м (+21,3%), ООО "Укргаз Инвест" – 13,24 млн куб. м (-21%), ООО "Украинская буровая компания" – 11,45 млн куб. м (+14,6%), ООО "СП "Укркарпатойл" – 8,694 млн куб. м (+100%), ООО "Актив Газ Ресурс" – 8,467 млн куб. м (-15,3%), ООО "Восточный геологический союз" – 8,352 млн куб. м (-22,9%), ООО "ТНГК" – 7,813 млн куб. м (+53,4%), ООО "Арабский Энергетический альянс" – 7,662 млн куб. м (-46,2%), ООО "Бориславская нефтяная компания" – 7,629 млн куб. м (+25,8%), ООО "Макком-Груп" – 7,412 млн куб. м (+2,2%), ООО "Горизонты" – 6,446 млн куб. м (-24,2%), ПАО "Шахта им. Засядько" – 4,062 млн куб. м (-12%), ООО "Захиднадрасервис" – 4,036 млн куб. м (-71,4%), ООО "Укр-Аз-Оил" – 3,857 млн куб. м (+51,1%), СУКП "Дельта" – 3,09 млн куб. м (-21,6%), ООО "Укрнафтогазинвест" – 2,87 млн куб. м (-37,7%), ЧАО "Газинвест" – 2,51 млн куб. м (-66,8%), ООО "Сахалинское" – 2,41 млн куб. м (-69,5%), ООО "Нафтогазопромысловая геология" – 2,105 млн куб. м (+9,4 раза), ДП "Захидукргеология" – 1,084 млн куб. м (+100%).

Как сообщалось, Украина в 2016 году увеличила добычу газа на 0,5% (на 91,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 19 млрд 987,1 млн куб. м. Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" снизили добычу газа на 0,8% (на 131,8 млн куб. м) – до 15 млрд 900,2 млн куб. м. В т. ч. числе ПАО "Укргазвыдобування" увеличило добычу газа на 0,5% (на 74,7 млн куб. м) – до 14 млрд 602,7 млн куб. м, тогда как ПАО "Укрнафта" – снизила на 13,7% (на 205,5 млн куб. м), до 1 млрд 297,5 млн куб. м.