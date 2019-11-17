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Украинские синоптики предупредили о тумане
17.11.2019 20:01
Проблемы с видимостью на дорогах будут наблюдаться в большинстве областей Украины.  

Pogoda_17.11.19

Завтра в большинстве областей Украины ожидается туман. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным "Укргидрометцентра", 18 ноября ночью и утром в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе погода в Украине ухудшится, кое-где ожидают дожди и ночное похолодание до -8 градусов.

Неделя в Украине начнется с облачной и сухой погоды, в среду ожидаются осадки.

Как сообщалось, в конце октября в Киеве возникли существенные проблемы из-за тумана и смога.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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