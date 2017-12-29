В апреле 2018 года начнет работу электронная система здравоохранения E-Нealth, в которой будут регистрироваться медицинские учреждения первичной помощи, врачи и пациенты

Об этом в интервью портала LIGA.net сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Старт реформы начался с момента, когда Президент подписал закон и мы приняли постановление о создании Национальной службы здоровья" , - сказала Супрун.

Глава Минздрава отметила, что с момента создания Нацслужбы здоровья, которая выступает единственным государственным заказчиком медицинских услуг для населения Украины, до начала выплат за предоставленные каждому конкретному пациенту медицинские услуги, пройдет полгода. Поэтому в январе во исполнение постановления Кабинета министров о создании Нацслужбы здоровья, будет объявлен конкурс на должность руководителя этого учреждения. В апреле 2018 года начнет работу электронная система здравоохранения E-Нealth, в которой будут регистрироваться медицинские учреждения первичной помощи, врачи и пациенты.

Также в апреле начнется всеукраинская кампания "Выбери своего врача", во время которой пациенты будут избирать своих семейных врачей, педиатров или терапевтов и заключать с ними декларацию. На основе этого документа, который будет зарегистрирован в системе E-Нealth, Национальная служба здоровья будет платить врачам за предоставленные украинцам медицинские услуги. Начало выплат планируется с июля 2018 года.

К этому времени, по словам Супрун, медицинские учреждения первичного звена должны пройти автономизации - процесс реорганизации из бюджетных учреждений в некоммерческие коммунальные предприятия.

"Мы создаем медицинскую страховку для каждого украинца, каждый гражданин будет иметь бесплатную медицинскую страховку. Мы все уже заплатили налоги, которые идут в государственный бюджет, а из государственного бюджета будет предоставляться страховка... Мы понимаем ответственность, которая на нас, чтобы мы это правильно постепенно делали, чтобы ни один украинец не потерялся в этой системе, а мы могли предоставить лучшую медицинскую помощь для каждого украинца" , - сказала Супрун.