В возле Выдубицкого монастыря неизвестные ограбили автомобиль ветерана АТО Александра Чалапчия.

"Вот так началось утро. Скоты похитили рюкзак синего цвета в котором вещи и документы и самое главное зарядка от протезов", - написал он в Facebook.

Злоумышленники разбили стекло в автомобиле и похитили вещи из переднего сиденья. Мужчина не уточнил, какие именно документы были похищены,передает со ссылкой на .

Чалапчия потерял на войне обе ноги. Ветеран являются участники украинской команды на Invictus Games.

В Нововолынске Волынской области обокрали дом погибшего бойца АТО Андрея Комаристая, забрав даже его орден. Об этом сообщила его мать Валентина Бричук.

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