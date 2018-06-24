Четыре человека погибли, по предварительным данным, при столкновении легкомоторного самолета со снегоуборочной машиной в аэропорту Внуково. Об этом сообщил РИА Новости в ночь на вторник, 21 октября, источник в правоохранительных органах Москвы.

По словам собеседника агентства, при взлете легкомоторный самолет Фалькон 50 столкнулся с роторной машиной.

"По предварительным данным, погибли четыре человека. Самолет сгорел", - сказал он.

Напомним, ранее легкомоторный самолет разбился в американском штате Коннектикут. На борту находился только пилот, он получил легкие травмы.

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