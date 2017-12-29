Генеральный прокурор Юрий Луценко с трибуны Верховной Рады обвинил Саакашвили в получении денег от Сергея Курченко с целью организации восстания и свержения законной власти в Украине.

Экспертиза подтвердила подлинность голосов беглого олигарха Сергея Курченко и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на опубликованных ранее аудиозаписях, информирует еizvestia.com.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Украинским научно-исследовательским институтом специальной техники и судебных экспертиз СБУ проведена фоноскопическую экспертизу, подтверждающую подлинность голосов на зафиксированных разговорах между Саакашвили и Курченко», – написала она.

Сагран подчеркнула, что слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированы в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия.

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5 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко с трибуны Верховной Рады обвинил Саакашвили в получении денег от Сергея Курченко с целью организации восстания и свержения законной власти в Украине. Также были опубликованы записи переговоров экс-президента Грузии с беглым олигархом.

По данным Генпрокуратуры, окружение Саакашвили получило из России полмиллиона долларов для финансирования митингов под флагами «Руху нових сил», целью которых была дестабилизация системы и захват власти в Украине в интересах РФ.

По ее словам около 15 человек, которые способствуют украинским правоохранительным органам в документировании уголовных преступлений Саакашвили и его соратников, допрошены как свидетели и находятся под защитой государства.

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