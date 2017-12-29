Family Feud. Бейонсе со старшей дочерью снялись в клипе Джей Зи. Видео
29.12.2017 16:33
Американская певица Бейонсе снялась в клипе жена, рэпера Джей Зи, с
их общей дочерью, пятилетней Блю Айви. Тизер клипа Family Feud
певица обнародовала на своем YouTube-канале. В ролике семья
посещает церковь. Джей Зи находится в пустой часовне, держа за руку
дочь. | Бейонсе исполнила роль в клипе мужа Скриншот:
Beyonce / YouTube Ролик набрал на YouTube почти 7 тыс.
просмотров за несколько часов с момента публикации.видео
Видео: Beyonce / YouTube