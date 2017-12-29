В Киеве состоится суд над несовершеннолетним парнем, который, благодаря организации фейковых пунктов обмена валюты, украл у местных жителей более трех миллионов гривен. О происшествии сообщила пресс-служба прокуратура города Киев.

По информации правоохранителей, мальчик в возрасте 17 лет приехал в столицу Украины из Черниговской области. В Киеве он ил в преступный сговор с мужчиной и девушкой. Мужчина публиковал в сети интернет объявления об обмене валюты по хорошему курсу. В это же время парень с девушкой арендовали здание под пункт обмена валют, в котором был запасной выход. После того, как злоумышленники забирали у граждан деньги - они убегали через черный вход.

"Прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении 17-летнего юноши, который вместе с сообщниками под видом обмена валют, незаконно завладел средствами граждан на сумму свыше 3,8 миллиона гривен", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что парень обвиняется по части 5 статьи 186 (грабеж), части 4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного Кодекса Украины. Его могут лишить свободы сроком до 12 лет.

Как сообщал MIGnews.com.ua, неизвестные ограбили киевскую приемную депутата столичного горсовета Александра Пабата на улице Потапова. По словам депутата, грабители унесли все ценное, в том числе и документы.

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