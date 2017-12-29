Вы испытывали боль в спине, которая мешала вам нормально работать, вести хозяйство, проводить время с бликими и просто жить? Справиться с ней не помогли даже дорогостоящие операции? Эта боль преследует вас и сейчас? Тогда обязательно читайте до конца.

, приводит пример Кэтрин Рамин. Женщина долгие годы боролась с болью в спине, прошла многих докторов, результатом её мытарств стала книга, в которой Кэтрин делает шокирующие выводы, передает со ссылкой на .

Она поняла, что миллионы пациентов с больной спиной являются заложниками медицинской системы, которая не способна им помочь.

«Никто не умирает от болей в пояснице, - говорит доцент Амстердамского университета Сидни Рубинштейн, - люди умирают от лечения”.

Дорогостоящие операции часто не дают результата и даже могут навредить пациенту.

Но Рамин нашла способ облегчить боль. Серия простых упражнений сотворила с её телом настоящее чудо. Женщина делает их каждый день, даже в дороге находит время на это.

Все больше людей начинают отказываться от консервативных методов лечения болей в спине. Они обращаются к йоге, массажу и психотерапии. Эти методы на данный момент мало исследованы, а врачи, как известно, редко доверяют тому, что не до конца изучено.

Вот некоторые красноречивые факты, которые касаются болей в спине:

Одна из главных причин, с которой люди обращаются к врачу в , - боль в пояснице.

С ней сталкивались около 29% взрослых американцев.

тратят около $90 млрд в год на лечение болей в спине. Эта сумма превышает ту, которая тратится на выплаты по беременности и послеродовому уходу.

От $10 до $20 млрд теряют работодатели из-за низкой производительности труда тех, кто испытывает боли в спине.

Около 85% пациентов страдают от так называемых "неспецифических болей в пояснице". Источник этих болей - не опухоль, защемление нерва, инфекция или синдром конского хвоста. Его сложно определить.

Острый приступ боли длится в течение нескольких дней или недель и проходит без особого вмешательства со стороны. Дальше наступает хроническая степень, которая продолжает 12 или больше недель.

Хронические неспецифические боли в спине - неразрешимая задача для только медицинского сообщества.

Вот какие методы лечения предлагает традиционная медицина:

постельный режим,

операция на позвоночнике,

опиоидные болеутоляющие средства (их назначают 20% больных),

стероидные инъекции.

Вот что следует знать об опиоидах, которые выписывают при болях в спине:

В 2017 году более 30 000 американцев умерли от передозировок опиоидами.

Начинают поступать данные, что опиоиды не помогают многим пациентам с хроническими болями в пояснице.

У некоторых пациентов, которые употребляли опиоиды, наблюдалось усиление болей, а не их уменьшение.

Хирургическое вмешательство показано только небольшому количеству пациентов. Исследования показали, что нехирургическое лечение имело такой же эффект на больных, как и операция на спине.

Инъекции стероидов ненадолго облегчают боль, но выводятся из организма в течение нескольких месяцев. Проблему они не устраняют.

Медики игнорируют тот факт, что проблемы со спиной - это результат не только ушиба, перелома или анатомического отклонения. То, что происходит в мозге, также имеет значение.

Люди с одинаковыми результатами МРТ испытывают разную боль - одни страдают от ужасной хронической боли, другие вообще ни на что не жалуются. Люди, которые не справляются со стрессом или склонны к депрессиям и беспокойству, как правило, страдают больше.

Итак, некоторые люди с хроническими болями в пояснице на самом деле могут страдать от неправильного функционирования нервных окончаний.

Какие же есть альтернативные методы лечения хронических болей в спине?

К “немедикаментозной терапии” относятся

упражнения, иглоукалывание, тай-чи, йога и даже хиропрактика. Они практически безвредны, но все равно не являются панацеей.

Несмотря на это, больным следует избегать лекарств и хирургического вмешательства, если в них нет необходимости.

Бороться с болями в спине поможет постоянная физическая активность и движение.

Вот почему упражнения так полезны для спины:

они укрепляют мышцы, которые поддерживают позвоночник;

они улучшают гибкость мышц, это позволяет быстрее вернуться к нормальной жизни; они увеличивают приток крови к мягким тканям в задней части спины, это снижает болевые ощущения.

Наиболее полезным для больных является соединение силовых тренировок, аэробики и кардионагрузки.

Противопоказания: не стоит выполнять упражнения, если у вас острый период. А вот людям с хроническими болями стоит преодолеть дискомфорт и постараться поддерживать физическую активность.

Почти каждый знаток подтвердит, что любое движение лучше, чем бездействие.

Для уменьшения болевых ощущений в спине используйте эти упражнения из йоги и пилатеса:

Найдите профессионала, который поможет разработать индивидуальную программу упражнений и покажет, как правильно их выполнять, чтобы не навредить себе еще больше.

Это может быть врач-физиотерапевт, ортопед или дипломированный тренер.

Важно помнить, что любая боль - это взаимодействие физических, психологических и социальных факторов. Больным следует не только упражняться, но и избавиться от таких состояний, как тревога или депрессия.

Какую же роль играет мануальная терапия в избавлении от болей в спине?

Её эффект, как правило, довольно скромный и кратковременный. Практика доказывает: такой подход может помочь людям с хроническими болями в спине. Мануальной терапией можно заменить обезболивающие и упражнения.

Но к выбору хиропрактика, вы должны подойти очень серьезно.

Обратите внимание: традиционно пациенты реагируют на хиропрактику довольно быстро. Если она не даёт должных результатов, необходимо рассмотреть другой вид терапии.

Не всем пациентам помогает массаж, зато он не имеет особых противопоказаний.

Трудно определить его эффективность, так как существует много разновидностей массажа: шведский, глубокий, расслабляющий, тайский и т.д. Массажи также отличаются по длительности, давлению, частоте сеансов.

Массаж способен облегчить симптомы на короткий период времени, нет никаких доказательств, что с его помощью можно полностью излечиться.

Спорным методом облегчения болей в спине является иглоукалывание.

По мнению сторонников иглоукалывания, стимуляции определенных точек на теле может обратить заболевание вспять. Доказать его эффективность невозможно. Никто не может вам гарантировать положительный исход.

Практика показывает: иглоукалывание эффективно не больше, чем другие методы лечения болей в спине.

Используйте методы, которые подходят именно вам. Не нужно убегать на операцию или скупать болеутоляющие средства, если можно избавиться от боли в спине с помощью более дешевых и не менее эффективных средств - упражнений, массажа и т.д.

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