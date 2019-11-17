|Кім Кардашьян розповіла страшні секрети з сімейного життя
|17.11.2019 22:32
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За словами зірки, Каньє - «звичайний хлопець вдома»:
«Якщо я принесу йому тістечко або морозиво, він буде дуже щасливий».
А суперечок через вибір кіно на вечір у них не буває: чоловік просто завжди поступається Кім!
«Навіть коли він хоче дивитися «Ріка і Морті» всю ніч безперервно, а я хочу дивитися Dateline, він дозволяє мені дивитися Dateline», - поділилася вона.
А ще, за словами Кім, незважаючи на її б'юті-бізнес і музику Каньє, зараз вони намагаються якомога більше часу приділяти дітям і їх вихованню.
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