Пострадавшие доставлены в больницу с травмами

21-летний пострадавший рассказал, что в тот вечер он в своем автомобиле "Форд" ехал по делам. На перекрестке его заблокировал автомобиль "Ауди", из которого вышли трое неизвестных в масках. Они разбили молотком окна в машине и вытащили его и пассажира на улицу, сообщает сайт полиции области.

Угрожая физическим насилием, злоумышленники отобрали 30 тыс. долларов и скрылись с места происшествия.

В связи со случаем в Харькове и области введен план "Сирена". Оба пострадавших доставлены в больницу с травмами. Их жизни ничего не угрожает. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.

Эксперты изъяли с места происшествия два молотка, смывы вещества бурого цвета, отпечатки пальцев рук и следы обуви. Сведения внесены в Единый список досудебных расследований по ч.4 ст.187 (разбойное нападение) Уголовного кодекса.