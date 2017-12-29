|В Харькове трое неизвестных остановили автомобиль и отобрали у водителя $30 тыс
|29.12.2017 16:35
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Пострадавшие доставлены в больницу с травмамиНа автодороге в Харькове трое неизвестных в масках остановили легковой автомобиль, разбили в нем окна молотком и, угрожая физической расправой, отобрали у водителя 30 тыс. долларов.
Фото: facebook.com/police.kharkov
21-летний пострадавший рассказал, что в тот вечер он в своем автомобиле "Форд" ехал по делам. На перекрестке его заблокировал автомобиль "Ауди", из которого вышли трое неизвестных в масках. Они разбили молотком окна в машине и вытащили его и пассажира на улицу, сообщает сайт полиции области.
Угрожая физическим насилием, злоумышленники отобрали 30 тыс. долларов и скрылись с места происшествия.
В связи со случаем в Харькове и области введен план "Сирена". Оба пострадавших доставлены в больницу с травмами. Их жизни ничего не угрожает. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.
Эксперты изъяли с места происшествия два молотка, смывы вещества бурого цвета, отпечатки пальцев рук и следы обуви. Сведения внесены в Единый список досудебных расследований по ч.4 ст.187 (разбойное нападение) Уголовного кодекса.
Напомним, что 14 ноября в Оболонском районе Киева неизвестные выхватили у мужчины сумку с тремя миллионами гривен и скрылись.