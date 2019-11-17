|Перше спільне фото Дмитра Шепелєва і його дівчини в Instagram
|17.11.2019 23:48
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Нещодавно Шепелєв підтвердив роман, а також розповів:
«До мене зовсім недавно дійшло, як важливо, як необхідно іноді проводити час наодинці і без дітей. Тому що цілодобова роль батька здатна вбити будь-яку романтику. Ми намагаємося по можливості відлітати, щоб просто побути удвох. Це виходить не дуже часто - раз в пару місяців, напевно. Кілька тижнів тому ми повернулися з Мюнхена, провели там романтичні вихідні \», - зізнався телеведучий.
І тепер Шепелєв виклав перше спільне фото з коханою в соціальну мережу і написав:
«Тут оскільки гримить новина, нібито я одружуся, вирішив у вас розпитати, як ви знайомили ваших дітей з вашими новими партнерами? У нашому з Катею випадку вийшло так, що наші діти познайомилися першими - вони ходили в один дитячий садок. Так що, виходить, що нас з Катею познайомили наші діти. Ми ще не почали зустрічатися, а діти вже були не розлий вода. До речі, вони донині кращі друзі».
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