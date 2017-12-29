Goldman Sachs ожидает падения прибыли на $5 млрд в IV квартале из-за налоговой реформы

Американский банк Goldman Sachs Group Inc. ожидает, что его прибыль в четвертом квартале 2017 года снизится примерно на $5 млрд из-за последствий налоговой реформы в США.

Как говорится в документах банка, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), на две трети сокращение прибыли станет следствием налога на возврат прибыли из-за рубежа. Остальное станет результатом менее значительных изменений, включая пересмотр стоимости отложенных налоговых активов.

В прошлом году прибыль Goldman Sachs составила $7,4 млрд.

Законопроект о внесении изменений в налоговое законодательство США был подписан президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе. Реформа, в числе прочего, предполагает снижение ставки налога на корпоративную прибыль до 21% с текущих 35% и единовременное снижение налога на репатриацию средств компаний, хранящихся на зарубежных счетах.

Акции Goldman Sachs дешевеют на 0,3% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала года капитализация банка выросла на 7,1%, до $96,75 млрд.