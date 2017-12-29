|Четверых этапированных из Крыма фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" подвергли издевательствам в СИЗО Краснодара – адвокат
|29.12.2017 16:40
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Скриншот: Эмиль Курбединов / Facebook
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook обратился к заместителю министра иностранных дел Украины Сергею Кислице с просьбой вмешаться в ситуацию."Очень тревожные известия поступают из Краснодара: сообщается, что вчера в СИЗО Краснодарского края били и травили собаками крымских политзаключенных Эмир-Усеина Куку и Вадима Сирука... Сергей Кислица, пожалуйста, посодействуйте", – написал Чубаров.
https://www.facebook.com/dogrujol/posts/1486370114791471
Эмир-Усеин Куку, Сирук и Бекиров были задержали в феврале 2016 года по подозрению в связях с "Хизб ут-Тахрир", Джеппаров – в апреле.17 октября 2017 года председатель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев заявлял, что всего по делу "Хизб ут-Тахрир" в аннексированном Крыму задержали 23 мусульман."Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.
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