Фигурантов по делу "Хизб ут-Тахрир" Вадима Сирука, Эмира-Усеина Куку, Энвера Бекирова и Арсена Джеппарова этапируют из Симферополя в Ростов-на-Дону, сообщил адвокат Эмиль Курбединов. только по делу "Хизб ут-Тахрир" в аннексированном Крыму задержано 23 мусульманина Фото: pixabay.com По словам адвоката, речь идет о Вадиме Сируке, Эмир-Усеине Куку, Энвере Бекирове и Арсене Джеппарове."Издевательства, травля собаками, жесткие "шмоны", отобрали вещи, угрозы – вот как встретил Краснодар четырех политузников! Узников совести! Прошу всех коллег подключится и не оставаться в стороне!" – написал Курбединов. Скриншот: Эмиль Курбединов / Facebook Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook обратился к заместителю министра иностранных дел Украины Сергею Кислице с просьбой вмешаться в ситуацию."Очень тревожные известия поступают из Краснодара: сообщается, что вчера в СИЗО Краснодарского края били и травили собаками крымских политзаключенных Эмир-Усеина Куку и Вадима Сирука... Сергей Кислица, пожалуйста, посодействуйте", – написал Чубаров. https://www.facebook.com/dogrujol/posts/1486370114791471 Эмир-Усеин Куку, Сирук и Бекиров были задержали в феврале 2016 года по подозрению в связях с "Хизб ут-Тахрир", Джеппаров – в апреле.17 октября 2017 года председатель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев заявлял, что всего по делу "Хизб ут-Тахрир" в аннексированном Крыму задержали 23 мусульман."Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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